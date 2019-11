Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, lamentó la salida de Brian del club azulino, "una baja importante desde luego teniendo en cuenta las características de Brian, que hasta ahora es el máximo goleador del equipo con cuatro goles y un futbolista que para nosotros era muy importante. Él ha decidido personalmente bajo su criterio abandonar el club por los problemas económicos que hay, eso no es nada oculto, es una cosa que se sabe, pero ha sido decisión propia y respetable".

El futbolista aseguró que casi no tenía para comer, extremo desmentido por el club, y el técnico explicó que "cada uno es dueño de sus palabras y si él ha decidido hacer este tipo de declaraciones, está en su derecho".

Eso sí, Juan Carlos no teme que haya más salidas: "Hombre, temer... Vista la situación que hay, cada uno es libre de elegir el camino que crea conveniente. Sabéis que cuando se cumplen unos plazos de no cobro el futbolista automáticamente queda libre, ahora mismo la situación no se está dando de esta forma. No tengo constancia de que haya alguien que tenga en mente abandonar la disciplina del club".

El técnico prefiere ser optimista: "Yo por mi parte espero que me traigan algún refuerzo. Me consta que se está trabajando en ello y hay que esperar".

Anímicamente, el entrenador del Deportivo "siempre estoy bien: si el capitán se hunde, se hunde lo demás. Hay que estar al frente y el grupo ya habéis visto que está fantástico. Hay que seguir trabajando con el ánimo por encima de todo, ser positivos y ellos están por la labor. Tiene un mérito absoluto este equipo".

Y todo ello pese a la siempre complicada situación económica del Xerez CD: "La situación es la que es. Se va pagando con cuentagotas lo poco que va entrando, el club ya lo ha dicho y lo sabéis. Lo poco que va entrando se va dando a los jugadores, esta es la dinámica que hay salvo que haya alguna novedad de aquí a poco tiempo y se revierta la situación. Ahora mismo es lo que hay".

¿Habrá de aquí a poco tiempo novedades? Juan Carlos explica que "el club sigue trabajando en buscar situaciones que puedan suponer ingresos de dinero. Me consta que lo están haciendo, otra cosa es que sea más tarde o más temprano pero me consta que se están haciendo esfuerzos para que el club económicamente tenga viabilidad y se pueda dar un salto de calidad ahora en breve y que el equipo consigua el objetivo, que es la salvación, cuanto antes y luego ya el año que viene ya se verá lo que pasa".