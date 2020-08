De nuevo no continuó tras el ascenso a Segunda B en el Talavera y fichó por el Eldense , recién descendido a Tercera, con el que jugó 11 partidos y marcó 3 goles antes de fichar en noviembre por el Salmantino (renombrado luego como Salamanca CF UDS), con el que logró 16 goles y celebró su cuarto ascenso a Segunda B tras los dos conseguidos en Talavera y el del Villarreal B, donde jugó la primera vuelta del campeonato.

Pese al ascenso, el delantero no siguió en el Talavera y se fue al Alcobendas Sport del grupo madrileño, donde anotó 12 goles en 32 partidos. A la siguiente temporada (2016-17) fue reclamado por el Talavera , que había descendido a Tercera, con el que repitió primer puesto en la liga y ascenso a Segunda B habiendo marcado 18 goles en 28 partidos.

No continuó en León y firmó por el Villarreal para jugar en Tercera División en el filial groguet (2006-07), que acabaría logrando el ascenso a Segunda B . Tras anotar 5 goles en 12 partidos, en el mercado de invierno fue cedido a la Gimnástica Segoviana , con la que jugó su primer 'play-off' de ascenso Segunda B, firmando tres goles en 17 partidos.

Murci comenzó jugando al fútbol sala en La Bañeza y no se pasó al fútbol hasta la edad cadete, cuando firmó por la Cultural Leonesa , en cuya cantera estuvo hasta acabar su etapa juvenil en la temporada 2004-2005. La temporada siguiente subió al filial , que militaba en Tercera División, y esa misma campaña (2005-2006) debutó en Segunda B , jugando un total de 7 partidos y marcando 1 gol en la categoría de bronce.

Murci, Taruso y el Tanque de Jiménez de Jamuz

En una entrevista a El Adelanto de La Bañeza, Murci explicaba sus apodos: "Lo de 'Murci' viene desde que empecé. Hay muchos jugadores que se llaman David y, para diferenciarme un poco, me puse la abreviatura de mi apellido. Al final, me quedé con ese nombre. Lo de Taruso viene por el tema de la tradición alfarera de mi familia. Ya le llamaban Taruso a mi abuelo, se lo llaman a mi padre y también a mí. En Jiménez y en la zona se me conoce así. Y lo del 'Tanque de Jiménez' es por Santiago Miguélez, otro emblemático jugador de la Cultural que también es del pueblo".