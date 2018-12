"Me voy con un sabor agridulce"

Antonio Montero 'Nene' salió de la capital cordobesa con "sabor agridulce" después de que el Xerez CD empatase a uno en casa del filial cordobesista, rival que según confesó le gustó "mucho" aunque "pensaba que íbamos a ser los primeros en ganar aquí".

Nene aseguró que el partido "sabíamos que era difícil porque enfrente teníamos un muy buen equipo" y reconoció que el Córdoba B "me ha gustado mucho; es el equipo con más movilidad que he visto de todos a los que me he enfrentado, una movilidad enorme y una gran calidad. Saber combatir y neutralizar a un equipo de estas características no es fácil", manifestó.

Al entrenador malagueño le gustó también su equipo en la primera mitad: "Hemos tapado muy bien y en la segunda parte quizás las fuerzas flaquean y cuando pasa esto y el contrario tiene calidad, pues hemos estado un poquito a merced de ellos", dijo. "Luego ha llegado la falta y lo estábamos advirtiendo, que si había faltas laterales había que contemporizar porque en una de ellas Miguel Ángel nos la podía meter por la cruceta, como así ha sido. Esto es fútbol".

Así las cosas, dijo que "me voy un poquito con un sabor agridulce porque pensaba que íbamos a ser el único equipo que iba a ganar aquí. El partido lo habíamos planteado para cortar las líneas de pase a sus mejores jugadores y no ha podido ser, aunque tampoco me voy descontento".

Para el rival tuvo más elogios: "No me ha sorprendido, lo había visto cuatro partidos ya aquí. Tiene mucha movilidad; eso es lo más importante, porque la movilidad de los hombres que no tienen el balón es lo que te reporta tener situaciones y ellos, cuando tiene alguien el balón, tienen a cuatro jugadores moviéndose; eso no lo tienen otros equipos. Me ha sorprendido que mi equipo al final haya bajado tanto en intensidad, pero tengo que comprender que se han levantado también a las seis de la mañana, tienen más edad y en los partidos se pagan los errores".