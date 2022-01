Un punto y gracias... (1-1)

Soplo de aire fresco que no llegó. El Xerez CD no pudo pasar del empate a uno ante el Pozoblanco en un partido gris y que mostró las costuras de un equipo que, poco a poco, se desmantela. Los azulinos, apagados y sin chispa, no pudieron con un rival bien plantado y que acarició el triunfo. Las mejores opciones fueron para los visitantes y Marc Vito estuvo providencial. Se aproximan negros nubarrones. Iván Navarro adelantó a los azulinos al filo del descanso y Manu Moya empató el envite a sólo cuatro minutos del final. Segundo empate en el Pedro Garrido.

El Deportivo volvía a competir un mes después sin cuatro de sus jugadores importantes, Lucas Correa, Palacios, Cancelo y Juanito, que han salido de la entidad, y Emilio Fajardo, con más bajas de las esperadas, apostó por un once diferente. Tampoco estaban Joselillo, sancionado, Rares, por problemas burocráticos, Juanca, lesionado, y a ellos se unió también Adri Rodríguez, que no entró ni en la lista porque está negociando también marcharse del club rumbo, casi con toda seguridad, al Gerena. Los problemas se multiplican y la desbandada antes del cierre del mercado puede ser de las que hacen época.

Con Marc Vito en la portería, la defensa fue para Laínez, Pavón, Rodri e Iván Gutiérrez, con Álex Colorado y Migue García en la medular, Iván Navarro escorado a la derecha, Borja a la izquierda, Lamela en la mediapunta y Rubén Jurado arriba.

Los azulinos entraron al partido con ganas, con un par de buenas acciones de Lamela, pero les costaba generar acciones claras claras y recuperar las sensacciones después de tanto tiempo sin disputar un partido frente a un rival bien replegado, que a los diez minutos probó fortuna. León lo intentó con un buen lanzamiento que buscaba la escuadra de Marc Vito, pero se le escapó alto. Poco después fue Carlos Moreno el que le pegó para que atajara el meta azulino. El mismo final, las manos del portero, tuvo un disparo de Fran Gómez.

Gol psicológico

El crono avanzaba y el Xerez CD no encontraba la forma de abrir la lata. Su ritmo era lento, el cuadro cordobés tenía bajo control la situación, se sentía cómodo, no tenía prisas y superada la media hora, Marc Vito estuvo atento para evitar que una contra un centro de León lo rematase en boca de gol Tomy.

Pero el fútbol es acierto. El Xerez CD inauguró el marcador a los cuarenta minutos. Iván Navarro mandó al fondo de la red un balón suelto tras un rechace después de un tiro de Lamela. Era la recompensa que necesitaba el Deportivo para tomar aire en un encuentro que se le estabaa atragantando. Casi sin tiempo para nada más, el colegiado señaló el final de un primer tiempo con poco fútbol, pero con ventaja en el electrónico, que era lo más importante.

Segundo acto

La segunda parte comenzó con los mismos protagonistas y la misma tónica. El Xerez CD tenía ventaja en el electrónico, pero no la podía reflejar sobre verde, que sigue sin estar bien tras la resiembra. Fajarno no tardó en mover pieza y retiró a Lamela para apostar por David León, que se colocó en el lateral izquierdo, Iván adelantó su posición y Borja adelantó su posición. Cobos respondió poco después con una triple variante para buscar la igualada.

La afición empujaba, quería más y lo celebraba y lo protestaba todo. Un centro de David León en el 63' lo tuvo que mandar la defensa a saque de esquina y fue festejado a lo grande y Marc Vito apareció en el 68' para salvar los muebles a su equipo con paradón antológicó. Metió la mano para despejar a saque de esquina un gran remate de cabeza de Carlos Moreno tras un excelente pase de Samu.

El Pozoblanco creía en sus posibilidades ante un Xerez CD cogido con alfileres, que a la fuerza tenía que acusar las bajas, la situación y la inactividad, pero que se aferraba a la vida para conservar su ventaja. De todos modos, cada vez era más complicado. En el 75', Vito se lució otra vez con una gran estirada para mandar a saque de esquina un tiro de Carlos Moreno.

Y en el 86', mazazo. Manu Moya, de cabeza, marcó en el primer palo tras un saque de esquina. Se veía venir el desenlance, aunque en la siguiente jugada, el Xerez CD perdonó el 2-1 en un balón que quedó muerto en el área pequeña que nadie llegó a rematar. Y aún la noche pudo acabar peor. Un despiste de Vito, en su afán de sacar rápido, no le costó la sentencia de milagro. Le entregó el balón a un rival, pero la defensa sacó la vaselina.

Decepción importante para un equipo que necesitaba el triunfo tanto deportiva como anímicamente, pero que tendrá que esperar a olvidar las penas en un escenario complicado, el domingo en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba B. Casi nada.