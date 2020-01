El Xerez CD sigue firme con Yeray Jiménez y Edu Brenes

El final de la primera vuelta y la cuenta atrás para el inicio de la segunda no ha significado novedad alguna en el tira y afloja que Edu Brenes y Yeray Jiménez mantienen con el Xerez CD, del que pretenden desvincularse tanto por motivos económicos -el retraso en los abonos mensuales- como deportivos -han dejado de entrar en los planes del entrenador- aunque por el momento no ha existido negociación alguna entre los futbolistas y el club.

En esta tesitura, el Deportivo tiene clara su postura y no forzará una situación que pueda perjudicarle económicamente. En el club azulino saben que si despiden a los futbolistas, los jugadores podrían reclamar la totalidad de sus contratos y no está el horno para bollos ni la economía xerecista para incrementar los números rojos. El Xerez CD no se cierra a una negociación, como ya hizo en su día con Brian Triviño, pero oficialmente los futbolistas no se han dirigido al club sino que ha sido a través de la AFE, sindicato de futbolistas.

En efecto, Edu Brenes y Yeray Jiménez en su día se pusieron en contacto con la AFE para exponer su situación y solicitar la carta de libertad a través del sindicato de futbolistas, que también se puso en contacto con el Deportivo para conocer la versión del club. Los jugadores alegan los problemas de cobro y desde el club xerecista se han detallado las cantidades libradas a los futbolistas así como también que ha habido pagos fraccionados que no han querido percibir, además del comportamiento observado por ambos desde que apostaron por su salida del club: asistencia a los entrenamientos y a los partidos y algunas cuestiones de índole interna.

En el Xerez CD entienden que los futbolistas puedan buscar los tres meses sin cobrar para desvincularse de forma unilateral, pero se subraya que ni mucho menos a mediados de mes -fecha tope de cobro- Yeray Jiménez y Edu Brenes van a completar los tres meses sin percibir cantidad alguna.

Y mientras futbolistas y club esperan una resolución de la AFE, el tira y afloja se mantiene. Lo que está claro es que los futbolistas tienen sus horas contadas en el Deportivo, aunque el club no los dejará salir a cualquier precio. El próximo capítulo, en el entrenamiento matinal de hoy en La Granja...