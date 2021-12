El Xerez CD encadena por primera vez tres triunfos seguidos este curso en Liga

El Xerez CD, con su triunfo del pasado sábado ante el Conil por 3-0 en Chapín, ha logrado encadenar por primera vez esta temporada 21/22 tres triunfos consecutivos. Lleva cuatro sin perder y, de este modo, iguala su mejor racha, que la estableció en las primeras jornadas, cuando venció a Los Barrios, empató con el Pozoblanco y superó a Cartaya y Córdoba B.

Los azulinos se encuentran en un buen momento y no pierden desde que el pasado 17 de noviembre lo hicieron ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino por 3-1 en un compromiso que se aplazó en su día porque el Deportivo se encontraba disputando la Copa RFEF.

El Deportivo empató a cero en la 11ª primera jornada de Liga en el Pedro Garrido ante el Rota de Paco Peña, dejando escapar sus primeros puntos como local. Luego, de forma consecutiva, superó a Antoniano (1-2) y Cabecense (0-5), en las que eran sus dos primeras victorias fuera del presente ejercicio. A estos dos resultados positivos hay que unir el del sábado frente a los amarillos.

El mejor equipo como local

Con esos tres puntos ante los jandeños, los de Fajardo son los que más suman como locales. Con siete partidos disputados han logrado 19 (seis triunfos y un empate), han marcado 16 goles y recibido dos. El Córdoba B también ha conseguido 19 puntos en su feudo, pero ha logrado menos goles, 12 y sólo ha encajado uno.

El Recreativo de Huelva, líder indiscutible del Grupo X, ha hecho pleno en el Nuevo Colombino, con seis de seis. Suma 18 puntos con un encuentro menos que jerezanos y cordobeses.

Este miércoles (12:00), el Xerez CD se mide en La Rinconada a uno de los equipos más potentes del grupo el Gerena. Hasta ahora, ha perdido todos sus enfrentamientos como visitante contra los primeros clasificados y es un buen momento para refrendar su dinámica más que positiva. Los azulinos perdieron en Utrera, Lucena y Huelva.

Antecedentes: Tres derrotas y un empate

La tarea no es fácil y las estadísticas las tiene en contra. Los xerecistas se han enfrentado al cuadro minero en cuatro oportunidades en Tercera División y no han sido capaces de ganar nunca en el José Juan Romero, que se encuentra en obras, y sólo han anotado un gol. Esos choques se han saldado con tres victorias para los rojinegros y un empate.

Las tablas llegaron en la primera cita entre ambas escuadras en la temporada 13/14 en la octava jornada de Liga. Los de Puma no estuvieron acertados. Con el descenso, los dos equipos no volvieron a verse las caras hasta la temporada 17/18 y el Deportivo cayó por un contundente 4-1. El equipo entrenado entonces por Vicente Vargas, que fue expulsado, comenzó perdiendo superado el cuarto de hora de juego, pero Juan Benítez logró empatar antes del descanso. En el segundo tiempo, los azulinos ya no pudieron con su rival.

En la campaña 18/19, nueva derrota del Xerez CD, aunque en aquella a oportunidad fue por la mínima (1-0). Con ese tropiezo, prolongaba a ocho las jornadas sin ganar y caía a puestos de descenso por primera vez en la temporada. Un gol de Barrios a ocho minutos del final de la primera parte supuso la tercera derrota de los xerecistas.

Por último, en la 19/20, otra derrota y con un gol en propia puerta del lateral zurdo Ezequiel en el tramo final del choque. Ambos equipos llegaban necesitados y peleando por salir de la zona baja de la clasificación. Los sevillanos cortaron la racha de tres encuentros sin conocer la derrota de los azulinos y, además, les superaron en la tabla.