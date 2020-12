El Xerez CD, muy fiable en sus enfrentamientos contra el Arcos CF

El Xerez CD ya lo tiene casi todo preparado para recibir al Arcos, el domingo a las cinco de la tarde, en el que será su tercer partido de esta temporada en Chapín, el segundo consecutivo como local en el Municipal. El Deportivo llega invicto y el cuadro serrano en su momento más delicado del curso, en la parte baja de la tabla con siete puntos y tras encadenar tres derrotas consecutivas, las dos últimas en casa ante Ceuta y Cabecense por idéntico resultado, 0-1. La anterior fue en Lebrija frente a la Balompédica por 2-0.

Los xerecistas cuentan sus partidos en Chapín por victorias esta campaña y por triunfos casi todos sus enfrentamientos ante los arcenses a lo largo de su historia. Siempre se han visto las caras en Tercera y las estadísticas están del lado del Deportivo. En cuatro enfrentamientos, tres triunfos y una igualada.

El pasado curso, el partido contra el Arcos en La Granja tenía connotaciones especiales. Era el primero de la segunda vuelta y en la primera jornada de Liga la cita en el Antonio Gallardo no se celebró porque el Xerez CD no se pudo presentar por los impagos, al no tener tramitadas aún las fichas de sus técnicos y jugadores.

Los de Juan Carlos Gómez golearon por 3-0 a un rival directo en la lucha por la permanencia y entrenado aún por Alberto Vázquez. Borja anotó por partida doble y Ricky consiguió otra diana en uno de los mejores partidos del curso de los xerecistas. Una derrota les hubiese colocado en una situación crítica.

Por el cuadro azulino jugaron Miguel Guerrero, Gonzalo, Israel, Dani Jurado, Ezequiel, Ramón Verdú, Fran Sabaté (Iván Romero, 89’), Kevin Balongo (Quirós, 66’), Cristian Tejero (Luismi, 81’), Ricky y Borja.

Por el lado arcense lo hicieron Lebrón, Alberto Fernández, Durán, Pedro, José Antonio, Luis Castillo, Alvarado (Rosales, 68’), Ángel, Maqui (ex xerecista que debutó con Vicente Moreno), Álvaro Vega (Joaquín Pino, 57’) y Álvaro González (Robert, 65’).

En la 18/19, en La Juventud, los tres puntos también se quedaron en Jerez pero la diferencia en el marcador fue mínima. Los azulinos ganaron por 1-0 gracias a una diana de David Narváez al inicio de la segunda mitad.

La goleada más abultada en enfrentamientos entre estos dos equipos se remonta al curso 17/18. Los azulinos no tuvieron problemas para deshacerse de su rival por 4-0. El 1-0 lo estableció Chato mediada la primera mitad, luego le tocó el turno de anotar a Quirós, nada más comenzar el segundo acto. Pedro Carrión no faltó a su cita con el gol y tampoco Juan Benítez, que cerró la cuenta ya con el tiempo prácticamente cumplido.

La única vez que el Arcos ha sido capaz de sacar tajada en sus enfrentamientos ante el Xerez CD como visitante se remonta al curso 13/14, el primero de los azulinos en Tercera tras su descenso administrativo (1-1).

Ya con el equipo azulino totalmente desmantelado tras la salida de Ricardo García del club, un cuadro plagado de juveniles y de futbolistas jerezanos plantó cara a su rival.

El Deportivo, con Paquete Higuera en el banquillo, se adelantó a la media hora de juego con un tanto de Morlán y Víctor puso las tablas a diez del final. Es el único tanto del Arcos al Xerez CD en su casa.