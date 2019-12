El Xerez CD tramita la ficha de Kevin pero no la de Luismi

Buenas y malas noticias para Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD. El cordobés tendrá disponibles para la cita de este domingo (17:00) en el Ciudad de Lepe frente al San Roque a tres de sus cuatro refuerzos.

El Deportivo ha tramitado las fichas de Manu Lebrón, Cristian Tejero y Kevin Balongo pero no la de Luismi Pérez, procedente del Manchester 62 gibraltareño. La GFA (Gibraltar Football Association) no ha remitido la documentación del delantero y no ha podido ser inscrito.

El Xerez CD espera solventar los problemas la próxima semana y no tener que esperar tanto tiempo como el pasado curso para obtener el permiso para el defensa Raúl Fernández, que aterrizó en el club a petición de Nene Montero procedente del Lynx FC. El lateral zurdo llegó a Jerez a mitad de enero, comenzó a entrenar con el equipo y no pudo estrenarse hasta principios de febrero.

Los xerecistas han trabajado este viernes en La Granja, este sábado realizarán la última sesión de entrenamientos a primera hora en las mismas instalaciones y luego el preparador azulino dará a conoce la lista de convocados para el desplazamiento hasta Lepe.

En esa convocatoria no estarán ni los sancionados Ezequiel y Fran Sabaté ni los lesionados Juanma Aguilar, que será operado la próxima semana en Sevilla, y Jeray Morales, en la recta final de su recuperación.