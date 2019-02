El reto del Xerez CD es iniciar otra racha positiva fuera

La racha se rompió en Ceuta y ahora el reto es iniciar una nueva en El Rosal. Y después de medirse al Cádiz B, el calendario hasta final de liga depara al Deportivo visitas al Écija, Sevilla C, San Roque de Lepe, Cabecense, Xerez Deportivo FC, Algeciras y Ciudad de Lucena.

Nene: "Confío mucho en mis jugadores"

En la segunda salida consecutiva ante un rival de fuste, Nene Montero, entrenador del Xerez CD, tiene claro que el Cádiz B es muy distinto al Ceuta y apuesta por sus futbolistas: "Son partidos diferentes porque son rivales distintos por sus características, por los hombres que componen su plantilla. Por la forma de jugar de cada equipo hay una diferencia grande entre uno y otro, no es que sea uno mejor ni otro peor sino que son diferentes. Ahora llega otro partido diferente y con esa motivación hemos estado trabajando toda la semana. Hemos estado asimilando la forma de jugar y confío, confío mucho en mis jugadores porque están en buen momento de estado físico; de estado anímico nos falta un poquito de autoestima que nos la tiene que dar los tres puntos y en el momento que cojamos un par de partidos con tres puntitos nosotros vamos a hacer un buen final de temporada, de eso no me cabe ni la menor duda".