Xerez CD: manos a la obra

Después de asegurar el Campo de la Juventud como escenario para los partidos de competición oficial de la próxima temporada, el Xerez CD quiere avanzar en la confección de la plantilla 2019-20 comenzando por la que debe ser la piedra angular, el entrenador, y en este sentido la prioridad en el Deportivo es la continuidad de Antonio Calle.

En principio no debe haber problema para llegar a un acuerdo con el ex delantero azulino toda vez que tanto el club como el propio técnico han mostrado su predisposición a seguir vinculados. Calle ha hablado con responsables del grupo inversor que le han transmitido su intención de que continúe en el banquillo xerecista aunque sin entrar en más detalles; por parte del Deportivo, la única opción que se contempla es la continuidad de Calle, por lo que parece que no habrá problemas para alcanzar un acuerdo en breve.

En el club azulino ya se han puesto manos a la obra y ya hay contactos con varios futbolistas para conformar un proyecto ambicioso dentro de la planificación de la próxima temporada, que el grupo inversor quiere que sea lo más profesional posible dentro de las posibilidades.