El Xerez CD, revitalizado con su primera victoria del curso en La Granja que le sirvió para inaugurar su casillero de puntos y salir de la zona de descenso, afronta un octubre más que rojo, al rojo vivo, porque después de la visita al segundo filial del Sevilla recibirá al actual líder, visitará el Guadalquivir de un Coria que ha arrancado con fuerza y cerrará el mes con el derbi xerecista.

En efecto, el calendario apenas concede respiro al Deportivo en este arranque de competición: tras no presentarse en Arcos, se estrenó ante la Lebrijana, respiró en Córdoba y luego fue víctima de la calidad del Betis Deportivo y de la voracidad del Ceuta en el Murube. Como explicaba Juan Carlos Gómez, entrenador azulino, llegaban rivales "más de nuestra liga", como fue el Conil o como a priori parece el Sevilla C, aunque el equipo que entrena Lolo Rosano ha arrancado con buen pie y no conocía la derrota hasta el pasado domingo, cuando cayó ante el Utrera en el San Juan Bosco (1-0). Hasta entonces, dos empates y tres victorias consecutivas -Puente Genil, en Lepe y Los Barrios- acomodaban a los sevillistas en la tabla, en la que están a dos puntos del play-off.

Y si no va a ser fácil el Sevilla C el próximo domingo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, tampoco lo va a ser el siguiente compromiso en casa ya que visitará La Granja el Ciudad de Lucena, actual líder del grupo y que contaba sus partidos por victorias hasta que fue derrotado el pasado domingo por Los Barrios en el San Rafael, donde encajó los dos primeros goles del curso.

Luego, al Deportivo le tocará visitar el Guadalquivir, donde el Coria inició la temporada como un tiro, endosando cuatro goles primero al Rota y luego al Pozoblanco aunque luego sufrió un revés con la visita del Salerm Puente Genil, que ganaba en el coso ribereño antes y después de sendos empates fuera de los sevillanos, primero en Gerena y luego en Lepe.

Y para cerrar el mes de octubre y el primer cuarto de la competición, llega un plato fuerte del calendario como es el derbi xerecista con el Deportivo recibiendo al FC, uno de los aspirantes al play-off, máximo favorito a acabar en la primera plaza y candidato al ascenso de categoría.

Sin duda, un duelo por todo lo alto que tampoco va a permitir relajaciones después porque la siguiente semana hay doble jornada y con margen mínimo para el descanso ya que el viernes 1 de noviembre el equipo de Juan Carlos Gómez visita al Antoniano y el domingo 3 recibe al Rota, dos recién ascendidos que están haciendo las cosas muy bien como prueba que los de Lebrija figuren actualmente en la cuarta posición de la tabla y los de Romerito en la quinta, los dos con los mismos puntos que el Xerez Deportivo FC.