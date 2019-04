Xerez CD: que pase el siguiente

El Xerez CD va a cerrar la temporada con un mínimo de cuatro entrenadores después de las destituciones de Juan Pedro Ramos y Nene Montero y la marcha de Antonio Calle. Por el momento se está encargando de los entrenamientos Fran Corrales que, si no hay acuerdo con el técnico malagueño, tiene todas las papeletas para dirigir al equipo en las cuatro jornadas que faltan para acabar la temporada.

Pero tener cuatro entrenadores en una misma temporada, aunque parezca extraño, no es una situación nueva en el Deportivo, que a lo largo de sus años de historia ha vivido idéntica tesitura hasta en seis ocasiones y una de ellas curiosamente en la primera temporada de Luis Oliver al frente de la entidad. Dicen que la historia se repite y en este caso cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, sí.

En efecto, en la temporada 98-99, Oliver aterrizó en el Xerez CD con la planificación deportiva ya hecha, Pedro Buenaventura como entrenador y José Enrique Díaz como director deportivo, pero el técnico le duró apenas siete jornadas al navarro: después de perder 2-3 el derbi con el Cádiz, Buenaventura fue cesado y le sustituyó José Enrique, aunque Oliver no logró convencerle para que continuase en el banquillo pese a la buena racha (cinco victorias y una derrota, con el equipo en cabeza) y llegó Vicente Carlos Campillo, al que le costó el puesto tanto su mala trayectoria como el divorcio con José Enrique tal y como reflejó el técnico murciano en sus declaraciones, en las que acusó al director deportivo de hacerle la cama. Campillo acabó siendo sustituido por el tándem formado por Manolo Ruiz y el inolvidable Julio figura Díez.

Esa fue la tercera vez que el Xerez CD tenía cuatro entrenadores una misma temporada. La primera llegó en la temporada 71-72, en Segunda (entonces no había Segunda A ni B), cuando según relata Rafael Romero Tarrío en su libro Historia oficial del Xerez CD con motivo del 60 aniversario del club, el secretario técnico, Camilo Liz, sustituía a Diego Villalonga -el presidente, Andrés Reyes, también dimitía por entonces-, que fue destituido tras perder con el colista en Domecq. Sin entrenador, el equipo fue dirigido por Pepe Ravelo, futbolista de la plantilla, en Villarreal y luego regresaba al banquillo Ventura Martínez. Como es de suponer, tantos cambios no surtieron efecto y el equipo acabó bajando a Tercera.

También acabó en descenso la siguiente vez que hubo tres relevos en el banquillo del Xerez CD, que fue en la campaña 90-91, en la que la apuesta por Juan Corbacho fue un fiasco absoluto. Óscar Tosato, preparador físico, dirigió al equipo en Figueras hasta la llegada del uruguayo De Simone, que se presentaba con el aval de haber eliminado con el Huesca al equipo xerecista en la Copa del Rey. Pero De Simone apenas mejoró los números de Corbacho y Tosato dirigió al Xerez en las últimas diez jornadas sin poder evitar el descenso a Segunda B.

Después de la transformación en SAD -obligada por las deudas que arrastraba el club-, después de los cuatro entrenadores de la primera temporada de Oliver, la siguiente campaña en la que hubo tres relevos en el banquillo fue la 2003-04, con el nefasto Gil Silgado al frente del club, que primero destituyó a Carlos Orúe tras 10 partidos y luego a Esteban Vigo con el equipo ya salvado tras las continuas críticas del Boquerón y la plantilla -los futbolistas posaron para Interviú medio desnudos- por los impagos. Entre ellos dirigió al equipo Manolo Ruiz, que también acabó una temporada que finalizó con la sentada de los futbolistas en el derbi ante el Cádiz, choque en el que marcó el chino Shang Yi.

También Esteban fue protagonista la siguiente temporada en la que el Xerez CD tuvo cuatro entrenadores, la de la permanencia milagrosa que fue el caldo de cultivo para el histórico ascenso de la SAD a Primera División. Fue la campaña 2007-08, que arrancó con Miguel Ángel Rondán en el banquillo y como director deportivo, presentando su dimisión como entrenador tras 10 partidos. Ñoño Méndez, segundo entrenador, dirigió al Deportivo en Carranza, y luego llegó Juan Martínez 'Casuco', que no hizo sino empeorar la situación pese a los refuerzos de Aythami, Redondo y Viqueira en el mercado invernal. 13 jornadas duró Casuco, que fue sustituido por Esteban, que pese a un mal inicio -derrotas seguidas ante Sporting, Racing de Ferrol y Real Sociedad- logró enderezar el rumbo xerecista al encadenar cinco victorias en Chapín y cuatro empates fuera, rubricando la salvación en la última jornada ante el Elche, triunfo que costó sangre, sudor, lágrimas y algo más.

Y la temporada en la que el Xerez CD ha contado con más entrenadores fue después del descenso de Segunda A y del traspaso del club de Joaquín Morales a Ricardo García, aliñado luego con el descenso a Tercera División por impagos a los futbolistas. Comenzó la pretemporada del curso 2013-14 con David Vidal al frente pero el gallego renunció tras el descenso a Tercera; Paco Peña se hizo cargo del equipo pero el jerezano también se fue después de comprobar que la temporada iba a estar plagada de zancadillas: el Ayuntamiento echó al Deportivo de Chapín y comenzó la cruzada contra la SAD. Llegó Puma, pero tras hacer reaccionaar al equipo también dimitió por los impagos a los futbolistas, que comenzaron la desbandada. Tras un partido con Pepichi Torres, entonces entrenador del juvenil, al frente, llegó Paquete Higuera, que con un equipo plagado de juveniles no puede evitar el descenso a Primera Andaluza.

Esta temporada, el Deportivo ya ha tenido a tres entrenadores aunque Calle, el tercero después de Juan Pedro y Nene Montero, no se ha podido sentar en el banquillo al no haber llegado el club a un acuerdo con el técnico malagueño y no poder tramitarle la ficha. La incógnita es si el Xerez CD continuará sin entrenador oficial hasta fina de temporada.