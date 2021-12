El Xerez CD, a por un triunfo de prestigio ante el Gerena en La Rinconada

El Xerez CD encara su cita más complicada de esta semana con tres encuentros esta mañana en el Leonardo Ramos de La Rinconada ante el Gerena, un serio aspirante al ascenso de la mano de Jesús Galván. El Deportivo quiere dar un golpe de autoridad y lograr un triunfo de prestigio ante un rival directo y fuera de casa. Hasta ahora, es su asignatura pendiente.

Los de Fajardo llegan a este compromiso en un buen momento, ya que encadenan cuatro jornadas sin perder, con un empate en casa contra el Rota y tres victorias seguidas, Antoniano, Cabecense y Conil.

Para este partido, los xerecistas tienen cuatro bajas. El defensa Pavón se encuentra recuperándose de una rotura muscular, Satoca de su esguince de tobillo y en la medular no estarán ni Migue García ni Juanca. El primero se lesionó ante el Conil, tiene una fuerte sobrecarga y no llega a este cita. Por su parte, el jerezano no viaja por el fallecimiento de un familiar. Se han quedado fuera de la lista Laínez y Caballero. En esta oportunidad, el portero suplente es Cazalla.

Fajardo no ha dado pistas sobre el once, aunque sí ha adelantado que hará rotaciones. Con tantas opciones, cualquiera puede ser titular. En la portería estará Marc Vito y la defensa también es probable que sea la misma que actuó ante el Conil.

En el centro, sin Migue García ni Juanca, Borja puede actuar como segundo punta junto a Rubén Jurado, con Adri Rodríguez y Colorado en el centro y Juanito e Iván Navarro o incluso Palacios o Iván Gutiérrez más escorados a banda.

Mientras, el Gerena tuvo un inicio de Liga espectacular, con cinco triunfos y un empate, pero en las últimas jornadas ha bajado el nivel y se ha complicado su presencia en la parte alta de la clasificación. En estos momentos, es sexto con los mimos 25 puntos que el Ciudad de Lucena y uno menos que el Xerez CD.