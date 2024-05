El Xerez CD ha vendido ya más de 1.200 entradas para el partido de las leyendas

Los aficionados del Xerez CD cuentan ya las horas para que se dispute este domingo (20:00) en el estadio Pedro S. Garrido el esperado partido entre la actual plantilla azulina, que ha logrado el ascenso a Segunda RFEF, y un combinado de sus leyendas, jugadores que, de un modo u otro, han puesto un granito de arena importante en los más de 75 años de la entidad, que alcanzó la cima el 13 de junio de 2009 con el ascenso a Primera División.

Ni la inesperada postura del Ayuntamiento, negando al club Chapín, ha frenado la ilusión de los seguidores azulinos, que se han volcado con la iniciativa y tienen ganas de ver a sus ídolos de la infancia y de no hace tanto sobre el verde. Hasta ahora, la entidad ha vendido ya más de 1.200 entradas -cuestan cinco euros en venta anticipada y siete en la taquilla del campo el día del partido- y se espera un llenazo en un recinto que se puede quedar pequeño.

El club ya ha dado a conocer la lista de jugadores que disputarán este partido y todos han mostrado la ilusión que les hace volver a vestir la camiseta azulina y pasar un rato agradable recordando tiempos pasados.

🗣️ Antoñito: "Vamos a rememorar viejos tiempos que fueron muy grandes".🎟️ ¡Hazte con tu entrada anticipada en la sede a precio reducido!🔹Miércoles a viernes: 10:30-13:30 y 17:30-20:30🔹Sábado: 10:30-13:30 #XerezLeyendas pic.twitter.com/A20DUjaPou — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) May 29, 2024

Antoñito, delantero azulino entre las campañas 2007-2011 y uno de los integrantes del plantel del ascenso a Primera, es uno de los futbolistas que más activos se ha mostrado e incluso se ha encargado de llamar a otros excompañeros. En las redes del club ha animado a la hinchada a acudir al encuentro y ha manifestado: "Familia xerecista os espero el domingo en el Pedro Garrido, que vamos a echar un buen ratito y vamos a recordar viejos tiempos, que fueron muy grandes. Un abrazo".

Pedro Ríos, encantado

Por su parte, el extremo jerezano Pedro Ríos tampoco ha dudado a la hora de sumarse a la iniciativa: "Estoy deseando reencontrarme con todos vosotros este domingo en el partido que vamos a tener, que va a ser un gran acontecimiento. Espero vivir bonitos momentos en este reencuentro".

Las 459 razones de Mendoza

Jesús Mendoza, capitán azulino durante muchas temporadas, el jugador con más partidos disputados con la elástica xerecista, 459, y entrenador del equipo en Primera Andaluza en sus peores momentos, se muestra "muy contento, ilusionado y agradecido al club por invitarme. Va a ser especial el reencuentro con muchos excompañeros, con los que compartía vestuario, con los que fui feliz y junto a los que logramos el ascenso. Además, es un justo homenaje a los futbolistas y al cuerpo técnico actual por el ascenso, que ha sido muy merecido".

El jerezano confiesa que "vamos a vivir momentos muy bonitos, se nos vendrán a la memoria todas las vivencias de la mejor época del Xerez CD. Si hay muchos jugadores que han decidido venir es porque están muy agradecidos al club y a la ciudad y es una forma de devolver ese cariño. Es una pena que no se juegue en Chapín, creo que el campo se va a quedar pequeño. Los más jóvenes sólo nos han visto en vídeo y el domingo nos pondrán ver. Va a ser una experiencia bonita y cercana".

Momo, un zurdo exquisito

Otro de los futbolistas que estarán en el Pedro Garrido es el canario Momo, que formó una banda izquierda mágica junto a Mendoza, se desplaza desde Canarias junto a Aythami y ha comentado que "me llamó Antoñito y me dijo que me iba a llamar el presi del Xerez CD para el partido porque les hacía mucha ilusión que estuviera. Se lo comenté a Aythami y no lo dudamos, allá vamos... Hace mucho tiempo que no voy a Jerez y me hace una ilusión tremenda ver a los compañeros y recordar los buenos momentos".

El extremo, que ahora trabaja en la cantera de la UD de Las Palmas, mantiene el contacto con algunos de los futbolistas de "un equipo inolvidable. Me hubiese gustado volver a tocar el balón en Chapín, pero por estar con el Xerez CD merece la pena cualquier cosa".

Árbitra para la cita

El amistoso ya tiene también designación arbitral. Va a ser dirigido por la colegiada jerezana Lorena Trujillano, que esta misma semana ha logrado el ascenso a Liga F y se convierte en la más joven de la categoría. Será un premio también para ella, con el que cerrará la temporada, ya que una vez conseguido el salto de categoría ya no va a dirigir más encuentros de competición, pero sí a participar en un curso de formación en VAR de cara al próximo ejercicio 24/25.