El Xerez CD recibe la agradable visita de su exportero Ramón Martí

Los buenos aficionados del Xerez CD seguro que no han olvidado el último ascenso del Deportivo a Segunda A en la temporada 00/01 de la mano de Máximo Hernández, que sustituyó a Luis Miguel Gail. El portero titular del equipo era Ramón Martí, un valenciano que llegó a la entidad en el curso 98/99 procedente del Yeclano y se marchó en la 03/04 tras no tener ya minutos. El año del asenso compartió vestuario con Juan Pedro Ramos, ahora segundo técnico de un equipo que tiene la jornada libre.

Ramón se convirtió en un xerecista más en las seis campañas que permaneció en la entidad y este jueves ha visitado la sede del club. Juan Luis Gil, presidente azulino, y el vicepresidente Jorge Garrido le han recibido y han recordado con él los buenos y los malos momentos que le tocó vivir en el Deportivo.

Ramón, en declaraciones a los medios del club, ha admitido que "me siento feliz, me vienen a la cabeza muchos recuerdos, llevaba ya 19 años sin volver a Jerez y después de seis temporadas aquí, tenía ganas de revivir aquellos momentos, visitar la ciudad y pasar por donde vivía, aquellos vecinos se convirtieron en mi segunda familia y ahora me han invitado a pasar unos días".

Cita histórica en el Calderón "Era el partido de los partidos, el ascenso estaba en juego, fue el encuentro más importante de mi vida"

El portero ha hecho un repaso a su trayectoria y no puede olvidar el gran partido que realizó en el Calderón ante el Atlético de Madrid con Schuster, en una cita en la que el ascenso estaba en juego el 14 de abril de 2002. "Era el partido de los partidos, el estadio estaba lleno. Se daba la situación perfecta para que fuese un gran encuentro y así se vivió. Posiblemente, fuese el partido más importante de mi vida".

De su paso por el club, "me quedo con lo bueno, considero que viví una época dorada, si no la mejor, de las mejores a nivel deportivo, pero, al mismo tiempo se vivieron también dificultades por el tema económico, del estadio... Pero, al final, me quedo con las vivencias, los amigos, los compañeros, la ciudad y el club, que es el más importante de toda mi carrera".

Desde la distancia, sigue "la actualidad, aunque no estoy al cien por cien al día de todo lo que pasa. Ojalá los dirigentes encuentren el camino para enderezar el rumbo de un club tan histórico como el Xerez CD. Por ciudad, por institución y por historia considero que debe estar en el fútbol profesional".