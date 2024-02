Charaf, qué bueno que viniste (2-0)

El Xerez CD vuelve a ser el líder del Grupo X de Tercera RFEF. El equipo azulino se ha impuesto al Cabecense gracias a un doblete del debutante Charaf. El sevillano sustituyó tras el descanso a Belizón y ha sido pieza clave en la victoria de los xerecistas, que han aprovechado el empate sin goles del Ciudad de Lucena y Pozoblanco para ser de nuevo líderes una semana después de ceder la primera plaza en Ceuta.

No hubo sorpresas en el once inicial de Checa. Isma Gil regresó a la portería tras el encuentro de Santos ante su exequipo en Ceuta. La baja de Antonio Jesús la suplió Belizón actuando en la mediapunta, con Perotti e Iván Navarro regresando al once en ambas bandas y Diego Domínguez como único delantero. En defensa no hubo cambios, con la ya habitual formada por Ramón y Del Río en los laterales y Juanmari y Geovanni en el centro.

Apenas dos minutos se llevaban disputados de partido y el XCD ya rozó el gol tras un saque de esquina que Geovanni, previo centro de Álex del Río, remataba con la zurda a bote pronto, golpeando el balón en el larguero de la meta defendida por Andrés.

A los 6 minutos, primer contratiempo para el Cabecense. León se lesionaba y tenía que ocupar su puesto Bucarat, quien se situaba en la mediapunta en una posición algo más retrasada que el compañero al que acababa de sustituir.

Ritmo lento

Se contagió el Deportivo del ritmo parsimonioso que le quería imprimir el Cabecense al partido, una cadencia mortecina con varias pérdidas de tiempo en el primer cuarto de hora que permitía el cordobés Caballero Caballero. A balón parado avisó el cuadro sevillano en una falta que ponía en juego Bucarat y que remataba Eladio tras burlar la vigilancia de la defensa azulina. Afortunadamente, el remate fue flojo y dirigido a las manos de Isma.

Tampoco es que el XCD le imprimiera mucha velocidad a sus acciones, aunque el camino fuese precisamente ese. Quedó demostrado a los 21 minutos, cuando en una acción de Belizón y Perotti por la banda izquierda estuvo cerca de convertirse en el 1-0. El centro del extremo lo remataba Diego en semifallo, respondiendo Andrés con una buena estirada y haciéndose con el balón en dos tiempos.

Despierta el XCD

Acto seguido fue Perotti el que ponía a prueba al meta visitante rematando de cabeza un centro de Ramón. El fornido portero tuvo que estirarse para sacar a córner un balón que tras picar el césped se había envenenado. Y Geovanni también llevaba el ¡uy! a la grada con un zurdazo que se escapó a la izquierda de Andrés.

Eran los mejores minutos del Xerez CD, pero el equipo de Checa no supo aprovechar la inercia y nuevamente varias pérdidas de tiempo de jugadores visitantes aletargaron el juego, si bien Adri estuvo a punto de rematar un centro de Álex del Río que Andrés sacaba de puños.

Diego Domínguez remataba de cabeza por encima del larguero y en la última acción Andrés atrapaba el balón fuera del área, mostrándole Caballero Caballero la amarilla con todo el estadio pidiendo la expulsión. Geovanni buscó la potencia más que la colocación y el portero logró despejar de puños evitando el 1-0.

Charaf, debut soñado

Checa no lo venía nada claro y en el descanso daba entrada a Charaf, que debutaba con la elástica azulina, en lugar de Belizón. Salió con un par de marchas más el Xerez CD en esta segunda mitad, buscando en los primeros minutos el primer gol que abriese la lata. Una buena combinación entre Charaf y Perotti rondó el gol, pero el disparo del extremo tocó en un defensa y se fue al palo derecho.

A los siete minutos de la reanudación ingresaba al campo Juan Delgado sustituyendo a Juanmari, pasando a Reina al centro de la defensa y el Deportivo a un claro 4-4-2. Había que tener paciencia porque las ocasiones iban a llegar y fue Charaf el que debutaba por todo lo alto anotando el 1-0. La jugada nació en un magnífico control de Diego Domínguez en banda derecha, no vio línea de pase y cedió atrás a Ramón. El lateral colgó la pelota, Juan Delgado la ganó con el pecho y con la derecha Charaf embocaba con calidad.

Armengol también sustituía a Iván Navarro, colocándose Perotti en la banda derecha. La primera acción del atacante azulino fue cursiosamente en defensa, ganando por velocidad a Manuel cuando ya pisaba el área xerecista, una recuperación que el público supo agradecer con una gran ovación.

Dio un paso adelante el Cabecense con sus cambios, Isma tenía que actuar atrapando un balón sin complicaciones y poco después Caballero Caballero anulaba un tanto a los sevillanos en un saque de esquina que remataba Manuel en el segundo palo por falta previa.

Con 10 minutos por jugar, entraban al campo Rodri por un renqueante Geovanni y también Paco Torres por Diego. El lateral se situaba por delante de Ramón en la banda derecha y Perotti en la mediapunta. Una recuperación, primero de Armengol y luego de Adri fraguó el 2-0. Perotti ganó la línea de fondo, la puso atrás y por allí apareció de nuevo Charaf para hacer el tanto de la tranquilidad.