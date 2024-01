Checa: "Si en esta categoría es difícil ganar dos partidos seguidos, imaginaos cinco"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, estaba contento por los tres puntos sumados por su equipo contra el Sevilla C, aunque reconoció que no fue un buen partido de los suyos. El míster azulino se queda "con los tres puntos" y con la reacción tras el empate del filial hispalense y apunta que "tenemos que corregir cosas, regalamos tanto el penalti como el gol de ellos".

-¿Qué valoración hace de esta victoria en Sevilla?

-Me quedo con que hemos querido ir a por los tres puntos desde el principio. Es verdad que enfrente teníamos un buen equipo, motivado, con jugadores elegidos, han jugado con futbolistas de su filial que han bajado al segundo por jugar en viernes. Hemos concedido poquísimo, pero creo que hemos regalado, tanto el penalti como en el gol podíamos haber hecho algo más. Son situaciones a corregir, pero hay que felicitar a los jugadores.

-El equipo no ha sido el mismo de las últimas jornadas. ¿A qué se ha debido?

-Hay que valorar al rival que tenemos enfrente, estamos jugando fuera de casa y no es fácil conseguir tantas victorias fuera de casa, también es la quinta victoria seguida y es muy difícil lo que están consiguiendo estos jugadores. Es normal que en algunos partidos bajemos el nivel, pero también hay un rival enfrente que juega y hay que felicitarle porque ha hecho un buen partido, pero los tres puntos nos lo hemos llevado nosotros.

-¿Qué le ha pasado al equipo para estar tan atascado?

-Hemos decidido mal en el último pase, también que hay un rival enfrente que nos ha hecho sufrir porque tiene piernas, es muy fuerte, llevamos dos semanas enfrentándonos a rivales que son filiales con gente muy joven. quizá ese desgaste lo hemos notado, pero estoy muy contento porque el equipo se ha repuesto. Nos vamos muy contentos con los 3 puntos.

-Belizón ha salido desde el banquillo y ha hecho el tanto de la victoria.

-Todos suman. El jugador más importante de la plantilla iba en muletas hace dos semanas. Hay gente que juegan más minutos, otros menos, pero yo soy el que elijo y es verdad que muchas veces me equivoco, pero me han contratado para eso, intento ser lo más justo posible sabiendo que tengo un gran grupo de jugadores y de personas. Creo que ellos lo entienden y están apoyando las decisiones del entrenador y sobre todo a sus compañeros. Las victorias las logran los equipos, no los jugadores. Le ha tocado a Beli meter el segundo saliendo desde el banquillo y en otros partidos les ha tocado a otros compañeros, pero me quedo con el trabajo del grupo.

-Esta vez es el Xerez CD el que mete presión al Ciudad de Lucena jugando y ganando antes de que lo haga el equipo cordobés.

-Tenemos que pensar en nosotros, en que podemos mejorar mucho, hay cosas que podemos mejorar y olvidarnos de los rivales. Hay que vivir el día a día, hay que seguir corrigiendo cosas y pensar en nosotros, si somos el mejor Xerez vamos a estar más cerca del objetivo.

-Llevamos una racha de cinco partidos ganados, no es fácil, si es difícil ganar dos partidos seguidos imaginaos cinco. La motivación es ganar el sexto y vamos a por el Ceuta. Este escudo conlleva una responsabilidad, ellos lo saben, hay que estar orgulloso de vestir esta camiseta, pero tiene esa responsabilidad, la de salir a ganar todos los partidos.

-Más de mil aficionados se han desplazado a Sevilla en un día laborable.

-Ya me hago hasta un poco cansino porque todos los días digo lo mismo, pero es lo que pienso. ÇTenemos una afición de Primera que por desgracia está en una categoría de Tercera con jugadores y un entrenador de Tercera, nos están llevando en volandas y es un lujo tenerlos y que nos apoyen en los momentos malos como hemos tenido hoy, nos han levantado.