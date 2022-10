Muere Rafa Verdú

Rafael Verdú Fernández, 'Rafa Verdú', ha muerto en la madrugada de este miércoles 12 de octubre a la edad de 94 años. La ciudad que le nombró Hijo Adoptivo en 2018 y el mundo del deporte jerezano está de luto con el fallecimiento del Presidente de Honor del Xerez Club Deportivo, entidad a la que ha estado vinculado desde su llegada a la ciudad en 1953.

Hombre de una educación exquisita, a Rafa Verdú, que habría cumplido 95 años el próximo 23 de diciembre, le tocó vivir momentos muy duros en los últimos tiempos, primero la muerte de su mujer Mariló y más recientemente la de su hijo Rafa que, al igual que su padre, militó en el Real Madrid y en el Xerez CD.

Rafa Verdú inició su camino futbolístico en el Plus Ultra, filial del Real Madrid, en la temporada 46/47 del siglo pasado y llegó a debutar con el "mejor club del mundo después del Xerez Club Deportivo", como le gustaba decir, tres años más tarde. Ni más ni menos que en el antiguo campo de Les Corts contra el FC Barcelona, donde además asistió a Pahiño en uno de los goles de la remontada madridista, que acabó venciendo 2-3.

Aterrizó en Jerez en 1953, cuando el club apenas había cumplido 6 años de vida, y militó en las filas xerecistas hasta la temporada 61/62, con un periplo de 2 años en el Levante. Tras su retirada en 1962 por una grave lesión, se hizo cargo del primer equipo por un corto espacio de tiempo y, posteriormente, entrenó al juvenil azulino y a otros equipos de la ciudad, como El Pilar o el Juventud Católica Deportiva.

Encontró trabajo en la compañía Sevillana de Electricidad y echó el ancla en la ciudad. El por entonces alcalde Pedro Pacheco pensó en él para que formara parte del consejo de administración de la sociedad anónima deportiva en 1996, temporada que culminó con el ascenso a Segunda A de la mano de Carlos Orúe.

Ya en el siglo XXI fue delegado del Mayor del Ayuntamiento de Jerez con María José García Pelayo como alcaldesa y durante los últimos años ha ostentado el cargo de Presidente de Honor del Xerez CD, acudiendo a cuantos actos era requerido y siempre llevando por delante su orgullo xerecista. Además de Hijo Adoptivo de la ciudad, tiene una avenida con su nombre cerca del Estadio de Chapín desde 2009.

Madrileño de nacimiento, se consideraba un jerezano más. En uno de sus últimos actos públicos, durante la presentación de la Exposición del 75 Aniversario del Xerez CD, dijo: "Toda mi vida deportiva se la debo al Xerez Club Deportivo. Aunque jugué en el Real Madrid, el Xerez es el equipo de mis sueños y de mi vida y Jerez, para mí, es lo más grande que hay en el mundo. Nací en Madrid, pero muy jovencito vine a Jerez, me enamoré de Jerez... tanto que llevo 69 años aquí. Cuando llegue mi hora, pido que me entierren en el Cementerio de Nuestra Señora de la Merced junto a los míos, que me están esperando allí… pero que me esperen otro poquito". Genio y figura. Descanse en paz, don Rafael Verdú Fernández.