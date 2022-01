Fajardo: "Hay jugadores que tienen la cabeza en otro lado"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, compareció en rueda de prensa con semblante serio y no sólo porque su equipo no pudiera con el Pozoblanco. Los vaivenes extradeportivos están haciendo mella en una plantilla que va perdiendo efectivos -sólo 15 del primer equipo estuvieron en la convocatoria- y en las próximas horas y antes de que se cierre el mercado el próximo día 31 van a salir más jugadores de peso en el equipo. Fajardo reconoció que al equipo le faltaron piernas en los últimos veinte minutos y que su equipo no mereció ganar. Es más, apuntó que de haber estado más acertado, el Pozoblanco se habría llevado los tres puntos. El técnico aguarda el 1 de febrero como agua de mayo porque "hay jugadores que tienen la cabeza en otro sitio" y necesita saber "con quién vamos a tirar y con quién no".

-Después de visto el partido, ¿qué cuerpo se le queda con este empate?

-Es un partido que no nos hemos merecido ganar, sumamos un punto que pensamos que es poco para lo que pensábamos antes del partido, pero visto el partido y cómo se ha ejecutado, nos vamos con un sabor muy agridulce.

-¿Ha tenido que ver la inactividad del equipo o la inestabilidad que hay alrededor del club?

-Llevamos un mes sin competir. Es verdad que arrancamos la primera parte muy bien, con mucho balón, posesión, creándoles muchísimas superioridades donde queríamos hacerles daño. Hubo un tramo en la primera parte en el que perdimos un poco el balón y nos rompimos, pero ahí justo llegó el gol. Y en la segunda parte, pese a no arrancar con esa superioridad, ha habido mucha igualdad hasta donde nos han llegado las fuerzas. Luego hemos visto que por la cabeza o por las piernas, espero que sea por las piernas, el equipo no daba para más. Y nos ha faltado saber leer esos diez últimos minutos. Hemos pedido parar el partido, nos hemos dado cuenta de que faltaban piernas, que no estábamos manejándolo bien. Pese a que el banquillo era casi todo muy defensivo, con los cambios hemos intentado que no se jugara más, pero no hemos sabido leer y les hemos dado muchas opciones para no solamente empatar, porque si hubieran estado más acertados nos habrían hecho el 1-2.

-En la grada se veía venir. ¿Tuvo la misma percepción desde el banquillo?

-Sí. Por eso esos dos últimos cambios para intentar competir esos últimos minutos, de golpear más en largo, de hacernos fuertes defensivamente y mantener arriba a Óscar para que corriera a todos los espacios. Lo típico de cuando no dominas el encuentro, faltan ocho o diez minutos y como se suele decir 'ya no se juega más'. Nos ha faltado eso.

-¿Es un varapalo tal y como está el vestuario?

-Sí, claro, es un palo empatar y además en casa, no hemos hecho nuestro mejor partido. Veníamos de no competir, de un mes complicado y necesitábamos sumar de tres. Se nos había puesto bien el partido y lo que hay que analizar son esos últimos minutos. Hemos tenido siete u ocho casos de COVID, jugadores que apenas han podido entrenar... Hay que saber manejar eso desde dentro, a lo mejor hay que estar dos o tres partidos así, ponernos por delante y luego hacernos fuertes. Eso hay que trabajarlo.

-¿Y cómo valora este empate teniendo en cuenta cómo está la plantilla, cumpliendo en el campo, pero otros en otras parcelas no lo están haciendo?

-Ya, pero eso no me compete a mí. Nosotros somos profesionales, venimos todos los días a entrenar y nos estamos dejando el alma. Creo que pese a que no ha sido nuestro mejor partido, el equipo ha hecho un gran esfuerzo. David (León) ha tenido que jugar 30 minutos tras quince días sin entrenar y con un solo entrenamiento; jugadores que llevan sin entrenar ocho o diez días por el tema del COVID; jugadores que tienen algunos la cabeza en otro lado por la finalización del mercado... Dentro de lo que cabe, el equipo ha acabado con jugadores que no podían más.

-El Xerez CD ha afrontado el partodo con sólo 15 jugadores de la primera plantilla en la lista más Caballero, que es del filial. En un principio Adri Rodríguez estaba en la convocatoria y finalmente no ha estado ni en el campo. ¿Qué ha pasado?

-Tuvimos una charla personal entre los dos y el chaval no estaba al cien por cien para competir en este partido.

-¿Físicas?

-No, no. tema mental, tema personal. Cuando ves que un chaval es franco, te lo dice de verdad y tienes una conversación con él y no está al cien por cien, era mejor descansar, que se solucione su futuro y ojalá lo tengamos el domingo en Córdoba y si no... Pero los que tenían que estar lo tenían que estar al cien por cien por lo menos de mentalidad y positividad.

-¿Está Emilio Fajardo deseando que llegue el 1 de febrero?

-Estaba deseando empezar a jugar ya, teníamos muchísimas ganas de competir, de sacar los tres puntos, una ilusión enorme. Por lo demás, son las circunstancias que nos rodean, hacernos fuertes y hacer una piña ahí dentro e ir de frente como siempre hacemos.

-Pero reconoce que hay jugadores que tienen la cabeza en otro sitio.

-Vamos a ser francos. Todos los equipos de la categoría y algunos de superior categoría saben cómo estamos y evidentemente hay jugadores que reciben llamadas todos los días para interesarse por ellos y es lógico, tienen veintitantos años. Lo importante es que llegue ya el 31 de enero o el 1 de febrero, que estemos centrados, que sepamos al cien por cien con quién tenemos que tirar y con quién no y a ver si tenemos opción también de traer algo.

-De momento, se han producido varias bajas y sólo ha llegado Rares. ¿Se va a reforzar el equipo?

-No lo sabemos, son temas económicos y lo mío es lo deportivo. Si a mí en algún momento me comentan que dentro de los números con los que tenemos que convivir a partir de ahora podemos traer algún jugador, yo conozco perfectamente la categoría y a los jugadores y puedo hablar.

-Pero, un entrenador necesita mimbres para hacer un cesto.

-Ya (risa forzada).

-¿Se lo están poniendo difícil?

-Lo dije el otro día, si tengo 15 jugadores más el chaval del filial, nos vamos a dejar el alm. Lo único que sé es que tenemos que recuperar, que el viernes y el sábado tenemos que preparar el partido contra el Córdoba, perdemos a Álex, a Juanca no creo que lo recuperemos. Seremos 14 y 14 leones que iremos para allá y nos dejaremos el alma. Iremos al Puerto de Santa María para entrenar, haciendo algunos kilómetros más y el domingo a Córdoba y ojalá veamos que nos llega para los 90 minutos.

-Tener que trabajar con jugadores que no quieren estar en el equipo y que a lo mejor les obligan a quedarse debe ser complicado.

-Yo espero que no sea así, que ninguno no quiera no quedarse. Quiero ser optimista, quiero pensar bien y que el que se quede a partir del 31 de enero nos dará el cien por cien. Primero, además, por ellos mismos y después por lo que representa este club y nuestra afición. Ha sido el día que más les hemos hecho sufrir y el día que han visto que más hemos sufrido y ni un pero y eso es para alabar y me quito el sombrero. No ha habido una mala palabra ni un mal gesto. Saben que nos hemos dejado el alma y que nos ha faltado. Por esa grandeza hay que darlo todo. Les necesitamos más que nunca y sabemos que van a estar ahí.