Emilio Fajardo desvela por qué se cayó de la lista Adri Rodríguez

El Xerez CD afrontó el partido contra el Pozoblanco con sólo 15 jugadores de la primera plantilla más Caballero, futbolista del filial azulino. Entre los 16 jugadores que constaron en el acta arbitral no se encontraba Adri Rodríguez, que el día anterior había entrado en la convocatoria.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al partido, Emilio Fajardo desvelaba que había tenido una conversación con el jugador y "no estaba al cien por cien para competir". Al ser preguntado si se trataba de molestias físicas, respondió: "No, no. Tema mental, tema personal. Cuando ves que un chaval es franco, te lo dice de verdad y tienes una conversación con él y no está al cien por cien, era mejor descansar, que se solucione su futuro y ojalá lo tengamos el domingo en Córdoba y si no... Pero los que tenían que estar lo tenían que estar al cien por cien por lo menos de mentalidad y positividad".

En efecto, Adri Rodríguez estaría negociando con los rectores del club su salida de la entidad xerecista y podría recalar en el Gerena, uno de tantos clubes que han llamado a la puerta del considerado mejor mediocentro defensivo del Grupo X. Si se confirma la marcha del isleño, sería la quinta tras las salidas de Lucas Correa, Palacios, Cancelo y Juanito.