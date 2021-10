Fajardo: "Los cambios de terreno nos hacen mucho daño”

Con la voz seriamente tocada tras una semana intensa, Emilio Fajardo comparecía en rueda de prensa para valorar la tercera victoria de la temporada en el Pedro Garrido. El técnico azulino estaba "contento" por el resultado, aunque matizó que a su equipo le había "faltado fútbol" en la primera mitad, circunstancia que supieron corregir en la reanudación, "donde tuvimos ocasiones de todos los colores". La mala noticia para el Deportivo fue la lesión de Juanca, que podría estar mes y medio fuera si se confirma que sufre una rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Fajardo lamentó la lesión y la achaca a los continuos cambios de superficie que tienen que sufrir sus jugadores: "Jugamos en césped natural y entrenamos en artificial, no pisamos nuestro campo. Lo veo muy injusto", lamentó.

-¿Victoria sufrida más por no aprovechar las oportunidades que por lo complicado que lo haya puesto el rival?

-Muy contentos y felices por la victoria y los tres puntos, por lo que genera el equipo. Después de una victoria importante el equipo no saca pecho, sigue trabajando y vuelve a buscar ganar, ese gen ganador que tenemos, ganar y ganar y ser igual de humildes y nunca creerte que está todo hecho porque no hay nada hecho. Muy contento también por la puerta a cero una vez más al igual que el miércoles, eso nos da estabilidad en todos los sentidos, además de ser un equipo que genera mucho, es complicado recibir gol. Pero, hay dos partes diferentes. En la primera nos ha faltado fútbol y se lo he dicho a los chavales en el descanso, nos ha faltado ritmo, circulación rápida y ellos estaban cómodos en el campo. En la segunda, en cuanto lo hemos arreglado un poquito dándole amplitud con los laterales, haciendo un dos contra uno, hemos sido muy superiores y creando muchas ocasiones.

-El equipo sale en la segunda parte en tromba.

-Sí, teníamos muy claro cómo arreglarlo. Cuando te falta fútbol es fácil arreglarlo en el vestuario, mover las piezas y hablarle a los jugadores cómo hay que colocarse para llegar a zonas de finalización más rápido. Lo hemos leído de manera genial. Hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras más la del gol. Pero hay que hacer goles porque al final se terminan sufriendo partidos que con un 2-0 podrías estar más tranquilo.

-¿Es hasta el momento la asignatura pendiente?

-Sí. Falta acierto, pero hay que seguir insistiendo en nuestro juego, llegará porque tenemos mucha pólvora arriba. Las hemos tenido de todos los colores, pero lo malo sería que no las generáramos, lo malo por ejemplo es la primera parte, ese ritmo lento y eso te puede preocupar un poco más, pero luego ves que el equipo se levanta ante cualquier adversidad.

-¿Cree que ese ritmo del que habla puede deberse a los ocho cambios con respecto al partido de Murcia?

-No. Somos importantes todos, aquí nos hacen falta todos y eso es lo que deben de sentir ahí dentro. No creo que la falta de ritmo haya sido por los cambios, sí tal vez por el cansancio por el viaje tan largo y la acumulación de tantas horas de autobús. Hemos sacado a los que estaban al cien por cien para el partido y es una pena haber tenido que arriesgar con Adri los 90 minutos, pero la baja de Juanca nos ha cambiado lo previsto.

-¿Lo de Juanca ha sido una recaída?

-Va a presionar y se nota un pinchazo en el cuádriceps, es otra cosa. Es una pena. Nos hacen mucho daño los cambios de terreno. Jugamos en césped el miércoles, entrenamos en artificial toda la semana, no pisamos en toda la semana nuestro campo para entrenar, ahora volvemos a jugar en césped natural... Es lo peor para un futbolista, los cambios de terreno, pero nos ha tocado. Es lo que hay y lo que le toca al Xerez Club Deportivo. Lo veo muy injusto, pero es lo que nos toca.