José Parada: "Los resultados nos han marcado desde principio de temporada, es un lastre que llevamos"

La derrota del Xerez CD este sábado en Chapín contra el Ceuta B ha dejado al equipo azulino con muy pocas opciones de jugar el play-off de ascenso a Segunda RFEF pese a que el mensaje del cuerpo técnico y del vestuario es el de que matemáticamente aún hay posibilidades. Lo comentó Juan Pedro Ramos al término del encuentro y también el capitán José Parada, que acudió a la sala de prensa de Chapín para dar la cara, estar en las duras y en las más duras, y ser la voz del vestuario a pesar de que el sanluqueño no tuvo minutos ni en Ayamonte ni ante el cuadro caballa.

El centrocampista señaló que el equipo tenía "muchas esperanzas e ilusión en esta jornada. Veníamos de una dinámica buena, no la mejor, pero a nivel de resultados estaban saliendo mejor las cosas y esta derrota es un varapalo para nosotros, es la realidad". Añadiendo que "lo que cabe es levantarnos, mirar la próxima semana y todavía quedan opciones. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, dentro del vestuario vamos a luchar por ello".

Por lo tanto, el mensaje es que no se cambia el discurso. El técnico apuntó tras el partido que "quien no crea que se baje del barco" y Parada ratificó: "Correcto, la semana pasada en Ayamonte lo comenté al terminar el partido: tenemos dos vertientes, o nos vamos todo el mundo o luchamos por lo que queremos y creemos y el equipo sabe que sólo hay un camino y no hay más".

El capitán se encontró un vestuario cabizbajo tras la derrota contra el Ceuta B y confesó que la situación es "difícil, es la realidad. Es verdad que el equipo ha tenido mucho corazón, ha trabajado, pero no ha obtenido ninguna recompensa y el Ceuta ha hecho su partido y sólo nos queda darle la enhorabuena".

El Deportivo sólo ha sido capaz de sumar 3 puntos de 15 posibles en Chapín, donde no gana desde el pasado mes de diciembre. Por ahí se han ido muchas de las esperanzas de los xerecistas y la afición no aguantó más el sábado y hubo un sector que gritó "jugadores, mercenarios". A este respecto, José Parada indicaba que Chapín "no es que nos pese, pero no nos están saliendo las cosas como queremos, es una realidad. Ante nuestro público esto debe ser un fortín, pero quedan jornadas y vamos a intentar revertir esta situación".

Y con respecto a las críticas de los aficionados fue claro: "Sinceramente puedo hablar desde el punto de vista del futbolista y ningún compañero aquí entrena mal o viene sin creer, aquí todos los compañeros luchan por lo mismo. No es agradable para nosotros, pero los entiendo perfectamente. En el mundo del fútbol hay 90 minutos y los que estén, que estén animando. Y luego que nos digan lo que quieran cuando acaben los partidos".

El objetivo del play-off de ascenso lo marcó el club y lo cierto es que el Deportivo puede acabar la jornada más cerca del descenso que de arriba. Parada cree que hay una serie de circunstancias, como haber empezado mal la temporada, que está pesando al equipo: "Somos un equipo joven, con muchos chavales sub-23 o recién salidos de sub-23 y quieras o no si los resultados no salen bien desde principio de temporada vas a remolque y ese peso al final lo llevas en la mochila. Habría que quitar mucho peso de la mochila desde un primer momento, pero ahora no hay que mirar atrás y sólo enforcarnos en el siguiente partido. Miras jugador por jugador y el equipo debe estar en play-off, arriba. Es verdad que si comparas presupuesto, el equipo puede estar el séptimo o el octavo comparado con otras plantillas, pero hay muchos mimbres para sacarle (rendimiento) a esta plantilla, pero los resultados marcan mucho y creo que a nosotros nos ha marcado desde principios de temporada y es un lastre que llevamos. ¿Lo único? Esto es mirar partido a partido sin mirar más allá ni otros enfrentamientos, es un error".

"Ningún compañero aquí entrena mal o viene sin creer. Somos un equipo joven y habría que quitar mucho peso de la mochila"

Restando 6 jornadas y siendo realistas, el objetivo es casi una quimera, pero el capitán se agarra al clavo ardiendo de los números: "Viniendo de Ayamonte hablamos de que quedaban 7 partidos y que haciendo 17 puntos nos podíamos meter. No hemos empezado ganando, pues quedan todavía puntos, y es verdad que cada partido es una final, pero la final la tenemos el próximo domingo y no mirar más allá".

Por último, preguntado por si el vestuario detecta las cosas que habría que cambiar, apuntó: "Sabemos cuáles son nuestros defectos, no nos están saliendo las cosas, queremos pero a día de hoy no nos da para ganar y tenemos que mentalizarnos que hay que dar el 200% porque con el 100% no nos llega como se está viendo. Cada uno tenemos que aportar todo lo que tengamos y si lo das todo, se empate se gane o se pierda, te vas con la conciencia bien tranquila".