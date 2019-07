Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, se mostró satisfecho del encuentro que su equipo disputó en el Marcos Monge frente al Recreativo Portuense, que acabó con victoria azulina por cero a dos. Al entrenador xerecista le gustó su equipo pese a que sólo lleva tres sesiones de entrenamientos, destacó que sus jugadores han captado "a la perfección" la idea de fútbol que quiere implantar y avanzó que el club trabaja para contratar un delantero centro.

El entrenador cordobés explicaba sus impresiones al término del partido: "Es pronto todavía pero estamos contentos con el trabajo que se ha hecho. El equipo ha cogido la idea a la perfección aunque se nota que sólo llevamos tres días de entrenamientos. Hemos estado acertados en la circulación de balón, en lo que son los conceptos tanto en ataque como en defensa y una de las cosas importantes es que hemos tenido mucha posesión y que se han generado muchas ocasiones de gol. El resultado ha sido cero a dos pero podría haber sido cero cuatro o cero cinco. En la primera parte ha habido un mano a mano con el portero y en la segunda un penalti y dos más que se han fallado. Estamos contentos".

"La idea principal es la salida desde atrás pero también hay que buscar la versatilidad"

Salida desde atrás, posesión y toque van a ser las líneas maestras del nuevo Xerez CD aunque Gómez explica que habrá que trabajar otras situaciones en función de cómo se den los partidos: "La idea principal es la salida desde atrás pero también hay que buscar la versatilidad y cuando no se pueda habrá que buscar otro tipo de acciones, jugar a lo mejor más en largo o en momentos en los que el rival te somete estar bien replegados, cerrar espacios atrás, estar bien armados y buscar las contras. Es lo que vamos a intentar hacer con el equipo, dentro de la idea principal, tener versatilidad".

Con sólo tres días de entrenamientos, "hay que mejorar todavía muchas cosas, pero viendo el partido estoy muy contento porque he visto más de lo que en principio pensaba que se podía dar. Han cogido la idea y ahora a seguir trabajando para el siguiente partido contra el Recreativo de Huelva e intentar dar una imagen buena. Seguramente el equipo estará un poco más rodado y el equipo podrá hacer mejor las cosas".

El técnico cordobés cree que se ha configurado una plantilla equilibrada con una buena mezcla de juventud y veteranía y jugadores con bastante calidad: "Eso nos viene bien para nuestra propuesta, tenemos equilibrio y la veteranía nos viene bien para cuando tengamos que afrontar situaciones durante la temporada o en los partidos. Vamos a intentar que el equipo sea fuerte, que compita y sepa lo que tiene que hacer".

Con dos fichas libres, Juan Carlos Gómez tiene claro que hay que reforzar la zona de ataque: "Vamos a intentar buscar un delantero. ¿Qué tipo? Un delantero que las meta. Vicente está trabajando muy bien en este sentido y vamos a buscar la opción correcta. Ahora mismo la idea es buscar un delantero, sé que es difícil pero se está trabajando". Aún así, en la plantilla hay gente con gol. "Hemos visto que la gente está fina. Borja ha tenido dos mano a mano con el portero, no ha tenido suerte, le he dicho que no se obsesione porque la pelota va a entrar, va a seguir teniendo oportunidades y el gol llegará seguro".