Miguel Ángel Rondán vio "muchas cosas positivas" contra el Algaida, aunque "todavía estamos a años luz"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, extrajo "cosas muy positivas" tras el debut del equipo en pretemporada, que se saldó con un empate sin goles frente a la UD Algaida en el Estadio Antonio Gallardo de Arcos. El 'Capi' está de acuerdo en el análisis que hizo el técnico, Checa, tras el encuentro, argumentando que al equipo le faltó mordiente en ataque, lo que achaca a la carga de trabajo en estos primeros días de pretemporada y a la falta de acoplamiento de una plantilla que es prácticamente nueva.

"Para mí hubo más cosas positivas que negativas", comentaba Miguel Ángel durante la presentación de Álvado Durán. "Sólo estamos en el primer partido. ¿Cosas positivas? Pues que fuimos dominadores del juego, es verdad que no se tradujo en ocasiones de gol, que es lo que todo el mundo esperaba, pero en cuanto a dominio, salvo los primeros 10 minutos, el resto del partido fue totalmente nuestro".

El director deportivo añadía que "hay todavía descoordinación entre la gente, hay muchísimos jugadores nuevos, ha habido un parón muy grande sin competir y sólo llevamos dos semanas entrenando y falta chispa, hubo muchas situaciones donde llegamos a tres cuartos de campo y los uno contra uno no eran ganadores porque falta esa chispa que te dan los entrenamientos, los partidos y la competición". Y también que "enfrente había muchos jugadores que han jugado en Tercera e incluso en categoría superior y, ante un buen equipo, ser dominadores en el primer partido es para sacar muchas cosas positivas. En la línea que esperábamos, ni más ni menos".

Sistema

El Deportivo no pasó apenas apuros y para calibrar al grupo defensivamente habrá que esperar al partido del próximo sábado contra el Betis Deportivo, un Segunda RFEF, aunque este miércoles en Montecastillo el Deportivo se mide al Sevilla de División de Honor juvenil, un rival que tratará de tener la pelota. "Hay que hacer que el equipo sea consistente sin balón y en Arcos el otro día el equipo me gustó, tal como perdía balón intentaba robar en el mismo sitio, nunca replegó y siempre estuvo valiente. Lo negativo, lógicamente, que no hicimos ocasiones, pero las piernas no están todavía sueltas, estamos a años luz del máximo que podemos dar", apuntó.

Checa apostó por un sistema de tres centrales y dos carrileros, que es lo que está trabajando tácticamente con el grupo, aunque no se cierra a otras posibles variantes. Para Miguel Ángel "los sistemas son buenos si el equipo confía en ellos. Tenemos gente para jugar con cualquier sistema, de momento el míster ha probado con tres centrales y hubo cosas muy positivas, la portería está muy bien cubierta, la parte de atrás igual y arriba, donde quizá tuvimos más carencias el otro día, no creo que haya dudas del potencial enorme que tenemos. No me preocupa. Los sistemas son válidos cuando la gente cree en ellos, si el grupo no se hace fuerte dentro, si no cree y no sale al campo pensando que va a ganar, da igual el sistema que emplees, eso lo tengo más que visto en el fútbol. La clave está en hacer un gran grupo".

Al Deportivo le queda por cubrir una ficha sub-23 y la lesión de Álvaro Durán, que está a la espera de conocer el alcance exacto, no cambia los planes del director deportivo: "Esperemos que lo de Álvaro no sea nada grave, la gente que lo ha visto ha descartado por completo el ligamento cruzado, ojalá sea un simple esguince de rodilla, pero si es algo de distensión de los ligamentos laterales o un menisco hoy en día son lesiones de un mes, como una lesión muscular, por lo que tampoco habría que precipitarse ni mucho menos".