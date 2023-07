Álvaro Durán, primer lesionado de consideración en el Xerez CD

Álvaro Durán ha caído lesionado y se va a perder lo que resta de pretemporada en el Xerez Club Deportivo. El atacante está pendiente de pruebas, pero cree que puede tener roto el menisco de la rodilla derecha y si se confirma el primer diagnóstico que le han dado, y a falta de una resonancia, no se puede descartar que tenga que pasar por el quirófano.

El futbolista se lesionó hace unos días en La Granja durante un rondo, quiso realizar un giro y se le quedó clavada la rodilla. En principio, se ha descartado que tenga dañado el ligamento cruzado, así que el jugador podría estar de vuelta en poco más de un mes, aunque se va a perder toda la preparación.

Durán ha llegado esta temporada procedente del Arcos, donde la pasada campaña también sufrió bastantes lesiones que le hicieron perderse un buen puñado de partidos. El jugador ha llegado al Deportivo con mucha ilusión, se estaba encontrando a gusto y cogiendo la forma como el resto de compañeros y este contratiempo le va a obligar a parar en uno de los momentos más importantes de la temporada, como es el período en el que se adquiere todo el fondo físico para el resto del año.

El futbolista, natural de Jédula, ha sido presentado este lunes y Miguel Ángel Rondán destacaba de él que "es un chaval con un potencial enorme y espero que rompa definitivamente en el Xerez CD. Casi toda su carrera la ha hecho en la cantera del Sevilla y en los últimos años ha estado en el Arcos, donde este último año las lesiones no le han dejado participar demasiado. Esperemos que este año tenga más suerte, aunque lo tenemos algo fastidiado estos días con algún problemilla físico, pero espero que se recupere pronto y que empiece a dar todo lo que esperamos de él. El Xerez le puede servir como el inicio de una gran carrera futbolística si él se lo propone".

La mala suerte no parece abandonar al mediapunta, que así explicaba su lesión: "En un giro me hizo algo la rodilla y a ver qué indica la resonancia. Puede ser menisco, pero con la ecografía no se ve y hay que hacer una resonancia. Venía físicamente bien, pero ya la pretemporada la tengo perdida entera", se lamentaba el jugador, aunque "de ánimo estoy bien, la psicóloga está hablando mucho conmigo y en ese aspecto estoy bien".

Durán ve "una plantilla espectacular y una gran calidad humana, el vestuario es muy bueno y este año tenemos que ascender sí o sí". En Arcos, vio "bien" a un Xerez CD con "muchos compañeros nuevos, nos queda rodaje, llevamos menos de tres semanas entrenando y lo que se vio es lo normal ahora". El futbolista espera recuperarse lo antes posible para "poder dar muchas asistencias y marcar goles, ese es mi objetivo personal, y en general llevar a este club lo más alto posible, que es lo que se merece, mínimo hay que llevar al equipo a Segunda".