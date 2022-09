Paco Peña cree que la derrota en Las Cabezas es un aviso

Punto final a la pretemporada. El Xerez CD inicia este lunes la semana previa al debut liguero contra el Puente Genil, encuentro que el Deportivo quiere adelantar a la jornada del sábado. Los azulinos han disputado un total de diez encuentros con sólo dos derrotas, frente al Real Jaén en el Trofeo Rafa Verdú y contra el Cabecense en el último compromiso, que no dejó buenas sensaciones.

Paco Peña, técnico xerecista, reconocía a modo de resumen que la pretemporada se le ha hecho larga a la plantilla, que ha llegado con las piernas poco frescas al tener que afrontar jornadas de entrenamientos con la habitual carga física de estas fechas con partidos, algunos exigentes y otros muy duros, como el disputado en Las Cabezas.

Empezando por este último, el técnico señalaba que "no hicimos las cosas bien y le dimos cancha al equipo contrario", amén de que la dureza del contrario y la permisividad del árbitro sacó de sus casillas a más de un jugador azulino. "Le dije al equipo en el descanso que nos teníamos que tranquilizar, meternos en el partido y dejar al árbitro y todo lo externo. Es difícil porque el futbolista no está concentrado y con una ansiedad y una exigencia que no es propia del partido y nos ha sacado del partido".

Pero sin poner excusas, "si nosotros hacemos las cosas bien no estaríamos hablando de este resultado, que a mí me da igual el resultado, pero las sensaciones en algunos momentos no han sido todo lo buenas que deberían".

Además, el entrenador azulino comentaba que partidos como el de Las Cabezas se puede encontrar el equipo en varios campos esta temporada: "A lo mejor no tan duros, porque a la media hora el equipo contrario podía tener tres jugadores en la calle; pero sí es verdad y siempre he dicho que me gusta jugar partidos de este tipo porque te enseña lo que te puedes encontrar durante el año y hay que estar preparados. El año no va a ser todo campos buenos y equipos contrarios que no den patadas, nos vamos a encontrar esto y hay que estar preparados".

Peña, a modo de valoración, cree que la pretemporada "ha sido buena. En los partidos importantes hemos competido y sabido estar y en el resto hay unos mejores y otros peores, dando minutos a todos porque hay que llegar al partido de la semana que viene con ritmo, esa era la prioridad. Me voy contento y creo que la derrota nos viene incluso hasta bien para tener un poquito las orejas tiesas de cara a la Liga, que esto no va a ser fácil. Ya les he dicho a los jugadores que no somos mejores que nadie, tampoco peores. Y eso hay que tenerlo en cuenta y a partir de ahí, con el culo apretadito se compite mejor que yendo relajados, porque no tenemos una plantilla para ir relajados".

Con la llegada de Alberto García, Paco Peña da la plantilla "prácticamente cerrada... porque no hay más. Alberto nos va a venir bien porque nos da dos posiciones, mediocentro y lateral derecho y matamos dos pájaros de un tiro. He tenido que quitar a Maqueda, que también estaba lesionado, y lo he probado ahí porque además es su posición natural, aunque es verdad que en los últimos años ha jugado de lateral. Ha estado bien".

Y por fin comienza lo bueno: "Teníamos ganas, la verdad. Ha sido una pretemporada de muchos partidos, demasiados, y el futbolista está cansado y lo hemos notado en algunos encuentros, que ha faltado la frescura de entrenar cuatro o cinco días seguidos. Seguramente al primer partido llegaremos más frescos".