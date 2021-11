Palacios: "Mi familia y yo hemos pasado por momentos complicados"

Manu Palacios fue uno de los grandes protagonistas de la goleada del Xerez CD al Ceuta B, triunfo que ha supuesto el quinto para los azulinos en el Pedro S. Garrido, donde no se ha escapado ningún punto en este primer tramo del campeonato de liga en el Grupo X de la Tercera RFEF.

El extremo derecho sevillano salió en el minuto 72 por David León y tuvo tiempo para anotar dos tantos, el primero un golazo picando el balón por encima del 'Gato' Romero que era el 4-0 para un Deportivo que tardó más de una hora en abrir la lata de la numantina defensa ceutí.

El filial caballa planteó un partido a la defensiva y eso complicó al XCD, que tuvo que picar piedra para erosionar poco a poco al conjunto caballa. Se está convirtiendo ya en norma que los rivales vengan al Pedro S. Garrido a defender, como ya hicieron, sin éxito, Los Barrios, Cartaya o Tomares: "Todos los partidos son complicados, los equipos vienen a encerrarse y defienden bien, pero cuando ha entrado el primero luego han llegado el resto de goles uno detrás de otro", explicaba Palacios. "Han salido con dos delanteros a esperarnos pero han visto rápidamente que no iban a sacar mucho y se han metido con cinco atrás y cuatro por delante, ha sido uno de los rivales que más se han encerrado de los que han venido aquí".

Palacios vive su segunda temporada en el Xerez CD. La pasada campaña adquirió protagonismo cuando Álex Guti se marchó al Sevilla C, pero no terminó de cuajar una temporada redonda. Esta campaña no ha comenzado todo lo bien que a él le hubiera gustado debido a unos problemas de índole personal, aunque confía que con su actuación del domingo vaya tomando más protagonismo. "La verdad es que eso sólo lo sabemos mi familia y yo, hemos tenido momentos muy complicados tanto en verano como a principios de temporada, pero cada día hay que entrenar como si fuera el último, soy un jugador joven y tengo que ser trabajador y disciplinado para intentar aprovechar la oportunidad cuando llega".

El propio Emilio Fajardo expresaba su alegría por el partido del extremo derecho, cosa que agradece el futbolista: "Estoy muy contento por mis dos goles en media hora, pero esto es un trabajo, que no se ve, de todos los días en los entrenamientos y nos preparamos para el día de partido. El míster me ha dado la oportunidad y yo tengo que ayudar al equipo con lo que sé hacer".

Lo cierto es que con su salida revolucionó el tramo final del partido, haciendo el cuarto y el quinto de la tarde-noche. "El primer gol es un balón filtrado corriendo al espacio, me quedo delante del portero y decides en una milésima de segundo, tengo la fortuna de que entre. En el segundo, nosotros colgamos muchos balones al área y el míster nos hace hincapié en que el jugador de la banda contraria tiene que llegar al segundo palo, he confiado y con fortuna he podido marcar, me voy muy contento".

El Xerez CD regresa a zona de 'play-off'

Con el triunfo ante el Ceuta B, los azulinos se han situado en la quinta plaza a cuatro puntos del Recre, con el que tienen el partido pendiente que disputarán en el Colombino el miércoles 17 de noviembre. Tras la derrota con el Utrera, la única de la temporada en liga, los azulinos se han sabido levantar con una goleada y Palacios apunta que hay que seguir en la misma línea: "El equipo viene trabajando bien. Esta es una categoría que si no compites al cien por cien o te relajas cinco minutos te hacen dos goles rápido". Tras perder en Utrera "llegamos contra el Córdoba ante un Segunda RFEF, primero en su clasificación, y les plantamos cara, los metimos atrás, con oportunidades, nos anulan incluso un gol... El equipo viene trabajando muy bien y por un partido o dos no podemos pensar en otra cosa. Nosotros sabemos muy bien a lo que tenemos que jugar. Habrá partidos que perdamos, pero como dice el míster, la afición se tiene que sentir identificada con nosotros siempre".

Así que "no miramos ni al Recre ni al Utrera ni al Lucena. Sabemos que hay equipos muy fuertes en la categoría, que esto no es fácil y que hay que competir y nosotros no somos los favoritos, hay muchos equipos igualados. Sólo tenemos que mirarnos a nosotros mismos y si hacemos lo que nos pide el míster creo que muy pocos equipos van a poder ganarnos", manifestaba el extremo, que confía en coger regularidad para contar más para Fajardo: "Lo único que puedo hacer es trabajar día a día en los entrenamientos, que es donde el jugador le puede decir al entrenador que quiere jugar y necesita minutos. Yo entreno y trabajo por ese puesto y luego es el míster el que decide dependiendo de muchos factores. Yo, a trabajar y cuando me llega la oportunidad aprovecharla".