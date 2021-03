El Xerez CD venció al Arcos 0-2 en el Antonio Gallardo con goles de Javi Forján -el tercero del jerezano desde su llegada a finales de diciembre- y de José Antonio Ruz 'Pato'. El cordobés cuajó una notable segunda parte frente al Arcos, estuvo en la jugada del córner que dio paso al 0-1, protagonizó un par de acciones de peligro por su banda izquierda y finalmente marcó el gol de la tranquilidad a siete minutos del final.

El atacante xerecista, uno de los fichajes 'estrellas' de Juan Díaz, fue uno de los más destacados de la pretemporada pero perdió peso en las primeras jornadas de liga, tuvo algunos problemas físicos y le ha costado hacerse con un hueco. Poco a poco, se está viendo al Pato que todos ansían, aunque él mismo reconoce que puede dar mucho más de sí. El gol y su buena actuación en Arcos "me va a venir muy bien para coger más confianza. Cada día que pasa me encuentro mejor y me merecía después de tanto trabajo un partido así, que llegara el gol y una buena actuación, me va a dar mucha confianza. Estoy superfeliz y con más ganas. Estoy recuperando la confianza, cada día me encuentro mejor y eso hace que encare, que lo intente, crear oportunidades de gol... A seguir trabajando".

Esteban comentó en la rueda de prensa posterior al choque en Arcos que todavía espera más de Pato: "El míster me pide que haga lo que sé, que encare, que cree ocasiones de gol, que llegue a línea de fondo y la ponga... Me pide cosas que él sabe que yo puedo dar y si ha dicho que todavía queda mucho por dar de Pato creo que está acertado, poco a poco lo estoy demostrando", asegura el cordobés.

El Xerez CD sumó tres nuevos puntos, que "nos dan una confianza tremenda de cara a lo que nos viene ahora, la racha negativa se queda atrás y afrontamos lo que nos viene de otra manera y con otra alegría”. Esteban destacó tanto la victoria como haber dejado la portería a cero, argumento al que se suma Pato: "Este equipo tiene muchísima calidad en todas las líneas y una oportunidad clara siempre vamos a tener seguro y lo que hay que hacer es materializarla. Hemos tenido la oportunidad de hacer dos goles y dejar la portería a cero y para nosotros, aparte del triunfo, eso nos da muchas fuerzas”.

A falta del partido contra el Ceuta de la última jornada de esta primera fase, el Xerez CD puede será primero o segundo pero lo más importante, a juicio de Pato, es llegar con 37 puntos a la segunda parte del campeonato: "Tenemos en mente sumar los máximos puntos posibles porque de cara a la segunda fase es lo que de verdad cuenta; quedar primero o segundo no lo miramos". Contra el Ceuta "no nos vale otra que ganar, vamos a trabajar esta semana fuerte para intentar llevarnos los tres puntos. Va a ser un partido que nos va a mostrar ya la cara de la segunda fase porque es otro equipo que está ahí metido. Es el primer pasito que tenemos que dar antes de llegar al 'play-off' al que tantas ganas le tenemos".

Por último, no se olvidó de la afición y del apoyo que recibió el equipo en el Antonio Gallardo arcense: "Ha estado inmensa, la verdad. Cada partido jugamos en casa, sea en La Juventud o en Rota o en Arcos. Le pido que siga así, que nos apoye porque en la segunda fase los vamos a necesitar. Salir a un campo fuera de casa y ver la grada llena de xerecistas que te animan es un subidón".