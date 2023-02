El Xerez CD debe recuperar su fortaleza en Chapín ante el Sevilla C

Chapín espera con ganas al Xerez CD después de su goleada (0-3) al Coria la pasada semana en el Guadalquivir. El Deportivo recibe este domingo (18:00) al Sevilla C, uno de los equipos más en forma de la categoría junto a Antoniano y Salerm Puente Genil y de los mejores visitantes. Los blancos son cuartos, pero aún no saben si finalmente podrán disfrutar del premio de jugar el play-off en caso de lograr un billete por la situación del primer filial sevillista, que no levanta cabeza y se encuentra en puestos de descenso.

Juan Carlos Gómez ha asegurado que su equipo se encuentra en el mejor momento de la temporada tras encadenar tres jornadas sin perder, que han saldado con un bagaje de siete puntos, gracias a sus dos victorias fuera -Pozoblanco y Coria- y el punto logrado en el Municipal ante el Gerena, y sus jugadores deben demostrarlo sobre el verde.

En casa tienen una asignatura pendiente, acumula también tres partidos sin vencer -con dos empates contra Córdoba B y Gerena y una derrota frente al Ciudad de Lucena- y necesita cambiar la dinámica para encaramarse a la zona de play-off. Uno de sus rivales directos, el Conil, no falla y goleó al Cartaya por 4-0 en el Pérez Ureba. Los de Jesule están apretando y ya suman los mismos 34 puntos que el Gerena, aunque con un partido más.

Variantes

El Deportivo se gustó en Coria, especialmente en la primera mitad, y el entrenador azulino está contento con el nivel ofrecido, pero ya ha adelantado que puede realizar algunos cambios. Juan Carlos quiere dar a la alineación un toque más ofensivo y alguno de los jugadores de contención en la medular podrían quedarse en el banquillo y entrar un atacante. Iván Navarro se quedó fuera por decisión técnica y lo normal es que al menos regrese al banquillo y Migue García, poco a poco, también debe ir ganando protagonismo, aunque después de casi un año sin jugar aún no está al cien por cien y le falta ritmo de competición. Para este encuentro, están citados todos los azulinos y sólo Del Moral es baja por lesión.

La directiva ha decretado este encuentro como 'día de apoyo al club' -los socios tienen que pasar por caja- y espera una respuesta importante de la afición, ya que a estas alturas es vital el respaldo a un Deportivo que comienza a despegar y que no puede permitirse ningún tropiezo. Cada vez restan menos partidos para el final de liga y el margen de error es mínimo.

El rival, a más

Mientras, el Sevilla C ha mejorado bastante y no es el mismo que cayó en la primera vuelta por la mínima en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros frente a un Deportivo con Juan Pedro en el banco tras la dimisión de Paco Peña. Entonces, atravesaba su peor momento de la temporada, había perdido dos encuentros y acumuló hasta siete derrotas. Desde aquella etapa, sólo ha caído una vez, contra el líder Antoniano y encadena cinco encuentros sin perder, con tres triunfos -Bollullos, Atlético Espeleño y Salerm Puente Genil-, y dos empates, Conil y Córdoba B.

Eso sí, las estadísticas en Jerez las tienen en contra. El segundo filial sólo ha ganado al Deportivo una vez a domicilio, 0-2 en la 13/14.