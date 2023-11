Xerez CD, ¿a ver de qué pasta está hecho?

Las primeras curvas han llegado al Xerez Club Deportivo. Los azulinos se mantuvieron invictos y sin recibir ni un solo gol en las nueve primeras jornadas, pero en las dos siguientes han encajado cinco y sufrido dos derrotas consecutivas que como primera consecuencia les ha desprovisto del liderato en el Grupo X de Tercera RFEF que ahora ostenta el Ciudad de Lucena con un punto más que los de José Carlos Checa.

En efecto, el cuadro xerecista sufrió en Bollullos el primer revés de la temporada cayendo por tres goles a dos -llegó a ir perdiendo 3-0- y todavía más doloroso fue el traspié en el derbi contra el Xerez DFC ante casi nueve mil personas en el Municipal de Chapín, una entrada que no se veía desde los tiempos de Segunda División A. El cuadro de Checa fue inferior en ambos encuentros y esta vez no tuvo la suerte que le acompañó en algún que otro partido, caso por ejemplo del Ceuta B, donde tampoco mereció puntuar.

Para colmo de males, el XCD pierde para toda la temporada a Migue García. El capitán azulino se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -ya sufrió la misma lesión en la derecha en febrero de 2022- y estará de baja al menos seis meses pero antes tendrá que pasar de nuevo por el quirófano. El centrocampista de Écija no ha tenido nada de suerte en su periplo en el Xerez Club Deportivo, lamentablemente ha estado más tiempo lesionado que disponible y, a sus 33 años, tiene de nuevo que empezar de cero y encontrar la motivación suficiente para reponerse de este durísimo golpe.

Después de estos dos tropiezos consecutivos, el Deportivo afronta una complicada salida a La Palma a partir de las 12:00 de la mañana. Es la primera prueba de fuego para comprobar de qué pasta está hecho este equipo. Toca levantarse porque una tercera derrota seguida encendería todas las alarmas para los azules y, sobre todo, dejaría al equipo con más dudas de las que ya puede tener después de los dos primeros reveses de la temporada.

Es el momento de que los jugadores llamados a ser importantes en el equipo tiren del carro y demuestren sobre el terreno de juego la personalidad que se les atesora. Checa hablaba en la previa de "recuperar la identidad" de las primeras jornadas. En Bollullos, se atribuyó la derrota al no dar con el planteamiento que requería el choque; en el derbi frente al Xerez DFC, el rival le comenzó a ganar la partida por intensidad de juego, luego vino el golazo de Carri. De momento, el equipo ha ganado siempre que se ha puesto por delante en el marcador, pero también ha demostrado que no sabe ir a remolque y que cuando reacciona ya es demasiado tarde.

Bajas

Checa no va a poder contar con Reina para el choque de este domingo en tierras onubenses. El centrocampista fue expulsado en el derbi en una acción con Hugo Carrillo y tiene que cumplir un partido de castigo después de que no haya prosperado el recurso del club, que solicitó la cautelar. Al técnico se le acumulan los problemas en el centro del campo porque Adri Rodríguez, aunque ha completado los últimos entrenamientos, sale de una lesión muscular y finalmente no ha entrado ni siquiera en la convocatoria. De este modo, el preparador nazareno sólo tiene a Rodri para la función de mediocentro defensivo.

Además, se avecinan cambios, aunque no parece que uno de ellos vaya a estar en la portería. Checa sorprendió a todos dándole la titularidad a Isma Gil en Bollullos -Santos llevaba siete partidos imbatido- y repitiendo contra el XDFC y según sus palabras en la previa no tiene previsto mover al madrileño. Las variantes pueden estar de centro del campo hacia arriba. De Rueda debería volver a la banda derecha y en la izquierda Perotti es el que más opciones tiene para partir de titular. Antonio Jesús puede retrasar su posición para iniciar el juego junto a Rodri y arriba hay dos puestos para cuatro delanteros: Juan Delgado, Diego Domínguez, Acosta y Armengol. El primero provocó el penalti que él mismo transformó para acortar distancias contra el Xerez DFC y podría regresar al equipo titular, mientras que el punta vasco también hizo unos buenos minutos en el pasado derbi, aunque Checa lo está utilizando como 'agitador' en las segundas partes.

La Palma

Enfrente estará un rival que tiene como principal objetivo la permanencia en la categoría y que, de momento, está cumpliendo con creces. Los onubenses son décimos con 14 puntos y en su casa han sido capaces de doblegar al Ciudad de Lucena en la única derrota de los de Rafa Carrillo esta temporada. El equipo que dirige Nacho Molina ha disputado cinco encuentros como local, ganando además de al líder a Pozoblanco y Coria, perdiendo su particular derbi con el Bollullos (1-2) y en su última comparecencia ante el Espeleño (1-2). Los palmerinos no atraviesan su mejor momento, ya que sólo han sumado dos puntos de los últimos nueve, aunque llegan al choque contra el Deportivo después de empatar al Córdoba B en la Ciudad Deportiva califa remontando un 2-0 en contra.