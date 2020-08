Xerez CD: de la casi desaparición ¿a la resurrección?

Hace justo un año, el Xerez Club Deportivo se debatía entre la vida y la muerte. El equipo no se presentó en Arcos para disputar la primera jornada al no poder tramitar las licencias federativas de sus jugadores debido a las deudas que mantenía en AFE y una segunda incomparecencia hubiera significado la expulsión de Tercera y no competir el resto de la temporada. Durante la semana siguiente, hubo una gran movilización y finalmente con la ayuda de varios clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Jerez Industrial (que se ofreció a jugar desinteresadamente un amistoso para recaudar fondos), la aportación de aficionados y la colaboración de jugadores y sindicato, el Deportivo pudo solventar la deuda (este sábado se cumple precisamente un año) y arrancar la temporada frente a la Lebrijana, con una plantilla para luchar por la permanencia.

No era la primera vez que el XCD salvaba un 'match ball'. En la temporada 14/15, la de Jesús Mendoza en el banquillo, la entidad gestionada entonces por Afición Xerecista conseguía a ultimísima hora que los jugadores de anteriores campañas retiraran sus denuncias. Tres cuartos de lo mismo sucedía en los años sucesivos, desbloqueando los derechos federativos siempre en el último momento para sufrimiento de los aficionados.

El giro ahora es de 180 grados. El Xerez CD ha negociado con éxito las denuncias con AFE, Federación Andaluza y Colegio de Entrenadores (este lunes quedará solventado, aseguran desde el club), condición sine qua non esta temporada para poder tramitar las licencias federativas antes del inicio de los entrenamientos. Y ha confeccionado una plantilla con nombres tan rutilantes como Carlos Calvo -autor del gol del ascenso a Primera hace 11 años-, Lolo Garrido, Pato o Álex Colorado, entre otros. La entrada de Juan Díaz en el grupo de socios que ya gestionaba la entidad, con Juan Luis Gil Zarzana y José Luis Mateos a la cabeza, tras la salida de la Asociación Afición Xerecista, ha sido clave para este cambio de rumbo. Díaz llegaba al Xerez CD al mismo tiempo que se anunciaba que Prefortia -empresa de la que es socio accionista- dejaba de patrocinar al Xerez DFC.

Parte de la afición se debate entre la cautela y el escepticismo tras años de varapalos

Desde entonces, el Xerez CD se codea con otros clubes a la hora de ir a por un jugador; va a realizar una pretemporada de 15 días en Montecastillo; e inserta vallas publicitarias anunciando la campaña de abonados. En suma, sus aficionados han recuperado la ilusión tras varios años de auténticas penurias, aunque otros muchos se mantienen a la expectativa precisamente por los varapalos de las últimas temporadas.

"Este proyecto es ambicioso. Cuando entré intenté cambiar un poco la filosofía. Si las cosas se hacen bien esto al final no deja de ser una inversión. Si se invierte en buenos futbolistas, los patrocinadores van a apostar por nosotros y si los patrocinadores apuestan van a venir más aficionados, se pueden conseguir mejores instalaciones", explicaba Juan Díaz durante la presentación de Lolo Garrido.

"Sólo llevo mes y medio pero cuando yo llego hay una deuda con AFE, con la Federación Andaluza y varias personas y todo eso se ha solventado. Estamos haciendo las cosas bien, no venimos para decir una cosa y hacer otra. La gente en Jerez está ya bastante escarmentada y por eso no me gusta hablar mucho y sí demostrar con hechos. Como he dicho ya en alguna otra ocasión, queremos que se empiece a hablar del Xerez en la parcela deportiva, no de la institucional. Que se pueda decir que el equipo juega mal o juega bien, pero dejar a un lado lo extradeportivo, que es de lo que se lleva hablando todos estos años".

El próximo paso, según explica Díaz, es obtener la representación de la entidad, condición para poder sentarse con las administraciones, en este caso el Ayuntamiento, con el que hay prevista una reunión próximamente para tratar asuntos como los campos para entrenar y jugar (la idea es La Juventud) y la posibilidad de entrar en convocatoria para beneficiarse de las bonificaciones: "Vamos a tener la representación y la gestión del club, en eso estamos. Está en manos de abogados y cuando tengamos la documentación podremos empezar con el tema de las instalaciones municipales. Evidentemente, en la Federación sigue apareciendo gente antigua que ya no pertenece a este club, pero las cosas no se cambian de un día para otro. Las cosas hay que hacerlas bien, ante notario y no esconderse".

"Creo que la transparencia es lo que le falta a este club para que vuelvan esos xerecistas que están en sus casas y que no han seguido a ninguno de los dos equipos, tengo muchos familiares así y que están deseando ver de nuevo fútbol. El equipo de toda la vida de Jerez es el Xerez Club Deportivo y todos quieren ver a su equipo en categorías superiores, que es lo que se merece esta ciudad. No puede ser que en una ciudad con 200.000 habitantes tenga dos equipos en Tercera División, es algo que no tiene sentido y creo que la gente se merece vivir eso y estamos en ello".