El Xerez CD dejó ante el Conil la portería a cero por 15ª vez esta temporada

Xerez CD y Ciudad de Lucena no sólo mantienen una bonita pugna por el ascenso directo, donde de momento es el Deportivo el que tiene una ligera ventaja de dos puntos sobre los cordobeses. Conscientes de que toda casa empieza por los cimientos, ambos clubes están mostrándose muy fuertes en el aspecto defensivo. Si el equipo cordobés es el menos goleado del Grupo X (12), el de Checa no le va a la zaga y sólo ha encajado uno más. Donde no hay color es en ataque: 43 dianas de los azulinos por 31 de los celestes.

En el aspecto defensivo, el Xerez CD ha elevado el listón en las últimas semanas. El equipo jerezano batió récords a principios de temporada cuando estuvo nueve jornadas sin recibir un gol, aunque en las tres siguientes encajó ocho: tres del Bollullos y La Palma y dos del Xerez DFC. Luego, perdió algo de rigor defensivo, aunque lo solventó con su enorme pegada.

Alternando en la portería tanto Santos como Isma Gil, el madrileño se ha hecho con la titularidad en las últimas semanas y ha vuelto a echar el cerrojo de la portería azulina, sin recibir goles en las tres últimas jornadas contra Cabecense, Cartaya y Conil.

En total, el XCD ha dejado su portería a cero en 15 de las 23 jornadas disputadas, liderando esta estadística aunque seguido muy cerca del Ciudad de Lucena, que ha dejado su marco impoluto en 14 partidos. Isma Gil no encajó goles en los partidos contra el Córdoba B -en el Arcángel y en Chapín-, Sevilla C (se retiró lesionado en los últimos minutos), Cabecense, Cartaya y Conil; mientras que Santos ha dejado la portería a cero en nueve ocasiones: Ceuta B, Cabecense, Cartaya, Conil, Utrera, Pozoblanco, Puente Genil, Coria y Espeleño.

Después aparecen el Pozoblanco (9) y el Xerez DFC (7). Los de Antonio Jesús Cobos están protagonizando la mejor racha de resultados de la categoría, ya que no pierden desde el pasado 4 de noviembre, encadenando una racha de 14 partidos sin perder. El siguiente en esta lista es el Xerez CD, cuya última derrota fue en el derbi contra el XDFC. Desde entonces, los de Checa suman 12 partidos sin caer.