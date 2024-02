Diego Domínguez, delantero del Xerez CD: "En el vestuario sólo se habla del siguiente partido"

Diego Domínguez, delantero del Xerez CD, está cuajando una buena temporada en las filas del Deportivo. Es el máximo goleador del equipo con 9 tantos contribuyendo con sus goles y trabajo a que el equipo marche líder con dos puntos sobre un Ciudad de Lucena que esta semana no falló contra el Bollullos. El punta xerecista, aunque esta vez se quedó sin 'mojar', se mostró contento por la victoria ante el Conil, por los tres puntos sumados y una vez más destacó el apoyo de la afición. Y aunque el líder afronta ahora un complicado mes de marzo con enfrentamientos directos, asegura que el equipo sólo mira el partido siguiente.

El atacante azulino valoró la victoria frente a un Conil que fue más guerrero de lo que la clasificación indicaba. "Todos los partidos cuestan porque en esta categoría cualquiera te compite. Nosotros planteamos el partido para intentar ganarlo, ya sea en el minuto 1, en el 15 o en el 90. Es cierto que cuanto antes te pongas de cara en el marcador, mejor, pero para eso hay otro rival enfrente. Hay que intentar sumar cada semana de tres y competir contra nosotros mismos, creo que es lo importante, que el rival a batir seamos nosotros mismos y con esa meta creo que el objetivo será más fácil".

Liderato "Llevamos los mismos puntos que en la primera vuelta y, para mí, eso es una buena señal"

El Deportivo atraviesa un gran momento de resultados, no pierde desde la derrota contra el Xerez DFC en el derbi y a partir de entonces ha sumado 30 de 36 posibles, dejándose puntos sólo en los empates contra La Palma, Ciudad de Lucena y Ceuta B. El nivel de exigencia es alto: "El cuerpo técnico se encarga durante la semana de que no nos relajemos, de exigirnos, de mostrarnos que no hay otra que ir a ganar todos los partidos semana tras semana. De momento, llevamos los mismos puntos que en la primera vuelta y para mí es buena señal porque la primera se terminó como líder. Como nos dice el míster, estamos en el Xerez y aquí tienes que exigirte día a día y entrenamiento a entrenamiento. Intentamos ser los mejores siempre, es la mentalidad que nos está inculcando el míster y creo que lo está consiguiendo".

Checa apostó contra el Conil por jugar con dos delanteros y Juan Delgado acompañó a Diego Domínguez en la punta de lanza del ataque xerecista. El 'pichichi' del Deportivo explicaba que "ha sido la segunda vez que jugamos juntos esta temporada y se ha demostrado que podemos jugar los dos tranquilamente. Juan tiene muchísimas cualidades, el equipo lo necesita y yo personalmente también porque a mí me libera muchísimo y el trabajo que hace nos viene genial. Le invito a que siga trabajando como lo está haciendo para que siga esta competencia sana que tenemos en el equipo".

Afición "Esto es increíble, yo rara vez voy a volver a vivir un partido de Tercera División con 5.000 espectadores"

El equipo afronta este domingo en el San Juan Bosco de Utrera (12:00 horas) el primero de los platos fuertes de un mes de marzo en el que tienen que medirse también al Pozoblanco y al Bollullos en Chapín y salir al Polinario para enfrentarse al Puente Genil. Si el Deportivo sale líder de este duro mes de competición tendrá mucho ganado en su batalla por el ascenso directo, pero el delantero asegura que en el vestuario "no se habla de eso, hablamos del siguiente partido, del Utrera, un campo difícil. No podemos mirar más allá".

El club informó de que más de 5.000 aficionados se dieron cita en Chapín el sábado en el partido contra el Conil y Diego se quita una vez más el sombrero: "Esto es increíble, yo rara vez voy a volver a vivir un partido de Tercera División con 5.000 espectadores, 9.000 el día del derbi... Es muy difícil conseguir esto en estas categorías y sólo tenemos palabras de agradecimiento hacia la afición, invitarles a que sigan apoyándonos y decirles que nosotros nos vamos a dejar la vida para conseguir el objetivo".