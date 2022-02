El Xerez CD ficha a Borja Pimentel y tramita la licencia a Daviti

El Xerez CD ha completado la plantilla con la que acabará la temporada 21/22 con dos últimos fichajes, el ya anunciado de Daviti, que ha jugado la primera vuelta en el Xerez DFC cedido por el Granada, club del que se ha desvinculado para aterrizar en el XCD, y el de Borja Pimentel, delantero centro que ha militado hasta hace unos días en el UE Santa Coloma de la Primera División de Andorra.

Las últimas horas del mercado de invierno fueron frenéticas en el Deportivo. El club cerró las contrataciones de Joseph Luna, Cissé Vally y Appiah y al límite de las doce de la noche tramitó la ficha de David Bonilla 'Daviti', que ya aparece entre la lista de jugadores del primer equipo.

Además de todos estos movimientos, el club cerraba el acuerdo con Borja Pimentel, cuya ficha está tramitada pero en 'stand by', ya que el jugador se ha recalificado de Profesional a Amateur y no podrá jugar en el Xerez CD hasta pasado un mes de su último partido con el Santa Coloma tal y como indica el artículo 149.1 del Reglamento General. dela RFEF. El futbolista, no obstante, ya entrena con el equipo.

Pimentel es un delantero de 27 años nacido en la localidad malagueña de Arriate formado en la cantera del Ronda, llegando al primer equipo en el que estuvo cuatro temporadas en Tercera División. Luego jugó en el Almargen, regresando al Ronda en la temporada 19/20 para posteriormente dar el salto a la Primera División andorrana firmando en el Escaldes. Esta campaña ha jugado en el UE Santa Coloma.

Emilio Fajardo se refirió a Pimentel dándolo como uno los seis refuerzos que ha realizado el equipo, aunque sin desvelar su nombre: "Viene de la Primera División de Andorra, era profesional y ha estado jugando hasta hace 8 o 10 días. La Federación nos deja firmar porque entra dentro del plazo, pero al cambiar de Profesional a Amateur hay unos días (30) y por eso no lo hemos anunciado".

El técnico, contento con los refuerzos

Con respecto a los refuerzos, explicó que "son seis jugadores que nos van a dar mucho equilibrio en todas las líneas y que vienen a ayudar a ser igual de competitivos. Tal y como estábamos, hemos ido al mercado y sacado un máximo rendimiento. Hemos firmado dos jugadores que estaban en Segunda RFEF como son Daviti y Ramón, dos jugadores que no estaban participando pero que vienen de categoría superior. Después, Jou viene del Ávila y que es de la zona y hemos aprovechado que el chaval quería volver, es un jugador joven con mucha proyección. Y luego, dos apuestas como son Cissé, que llegó a debutar en Tomares pero sólo estuvo un par de días por problemas y nos ha surgido la oportunidad. Estuvo en el filial del Nástic de Tarragona y en Asturias, tenemos buenos informes y ojalá dé aquí su mejor nivel. Y por último, tenemos a Appiah, un jugador con una gran proyección, físico espectacular y mucho aporte físico y técnico en el medio del campo".

Y cuestionado por la marcha de Rares, Fajardo fue cortante: "De Rares prefiero no hablar, él está donde quiere estar y le deseamos lo mejor".