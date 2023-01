El Xerez CD inicia en Puente Genil su empinada cuesta de enero

¿Será capaz el Xerez CD de romper su mala dinámica lejos de casa en el primer partido de la segunda vuelta ante un rival directo como es el Puente Genil? Es la gran pregunta que se hacen los aficionados azulinos en este principio de 2023 después de que el equipo de Juan Carlos Gómez haya caído en sus tres últimas salidas -Cartaya, Bollullos y Espiel- descolgándose de la lucha por la primera posición -única de ascenso directo- y situándose a 4 puntos de la quinta plaza que precisamente ocupa el conjunto del Manuel Polinario.

Así que el primer objetivo de los xerecistas este domingo (12:00 horas y arbitraje de Naranjo Marín) es no perder ante un rival directo y, si es posible, sumar los tres puntos para recortar distancias y arrancar la segunda vuelta del campeonato con victoria. El gol 'average' particular entre ambos equipos -el Puente Genil ganó en Chapín 0-1-, también entraría en la ecuación, pero de forma secundaria porque lo principal es cambiar la imagen que el equipo ha mostrado en sus últimas salidas.

Y es que desde que Juan Carlos Gómez se hizo cargo de la plantilla, el Xerez CD es un desastre a domicilio: 1 punto de 12 posibles. Números que no dan para estar arriba por mucho que en Chapín el equipo esté sacando adelante sus partidos. Los azulinos tienen que dar un paso adelante, ser ambiciosos y demostrar que en esta segunda vuelta van a cambiar las cosas. El primero está lejos, pero con 45 puntos por delante, la quinta posición, e incluso la segunda, es plausible, pese a que el margen de error sea mínimo.

Competir

El técnico no se cansa de repetir que lo primero que tiene que hacer su equipo es "competir" e igualar en intensidad al contrario. La derrota en Espiel ante el colista mostró todas las carencias del equipo, que se desconectó en la segunda mitad tras ir ganando 0-2. La contundencia defensiva brilló por su ausencia, en ataque las ideas se apagaron y, para colmo, Joseliyo, Ramón e Iván Gutiérrez fueron expulsados, por lo que causan baja para el choque en el Polinario. Juan Carlos Gómez sólo tiene a 15 jugadores disponibles de la primera plantilla y tendrá que completar la lista con jugadores del Afición Xerez. Satoca no aparece aún inscrito en la web de la Andaluza y el club no ha facilitado la convocatoria.

En cuanto a la alineación inicial, se apuntan cambios en todas las líneas, Luna puede volver al centro del campo por lo que en defensa hay tres jugadores para dos puestos: Rubén, que vuelve tras sanción, Daviti y Urri. En el centro del campo, Jesús Parada es fijo y también puede regresar al once su hermano José Parada, siendo las bandas para Iván Navarro y Álvaro Rey y arriba Jesús Soto.

El Puente Genil se está mostrando irregular esta temporada en el Polinario, donde ha dejado escapar tres empates y además perdió en la segunda jornada contra el Pozoblanco. Los de Juanmi Puentenueva no pierden desde octubre y han enlazado 8 jornadas sumando con 6 empates y 2 victorias. Sus tres últimos encuentros en casa han sido igualadas: Antoniano (2-2), Conil (2-2) y Córdoba B (0-0).