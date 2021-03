Juan Luis Gil Zarzana ‘Titín’, presidente de Old Sherry 1947 y cabeza visible junto a José Luis Mateos y Juan Díaz del grupo de socios que dirigen en la actualidad al Xerez CD, vive las horas más complicadas de la presente temporada en el aspecto deportivo. Las tres derrotas consecutivas del equipo han provocado que el XCD sea ahora segundo tras el Xerez DFC.

El dirigente azulino quiere mandar un mensaje de tranquilidad. Es consciente de que el equipo pasa por un mal momento y lo achaca a la falta de confianza de todos y sin querer personalizar en ningún futbolista sí reconoce que “hay jugadores que tienen que coger las riendas”.

Asimismo, asegura que Esteban “nos ha transmitido tranquilidad y que confiemos en él, que esto lo saca adelante y nosotros estamos al cien por cien con el entrenador”.

Titín apunta que lo perentorio ahora es “levantar la moral a los jugadores” y apunta que “esto se cambia con un resultado positivo. Sabíamos que teníamos que pasar por un bache porque todos los equipos pasan en un momento u otro de la temporada por una situación así. Nos ha tocado ahora, viene en mal momento y esperemos que hayan sido sólo estos tres partidos, ganar los tres que nos quedan y llegar al ‘play-off’ otra vez con la racha buena”.

Intentando encontrar una explicación a lo sucedido en Rota, señala que “nos pudo la presión. El partido estaba superdominado, pero en el momento que nos empatan nos tiemblan las piernas. Hicimos una muy buena primera parte, pudimos hacer algún gol más y creo que si Iván no comete ese error el partido es otro porque nos pusimos como un flan tras el empate y el segundo es otro fallo garrafal. Es que les regalamos el partido porque el Rota no tuvo oportunidades”.

Gil Zarzana afirma que “desde que empezamos este año tenía una preocupación y era cómo iba a responder el equipo después de una derrota. Esto ha sido un jarro de agua muy fría. En Los Barrios no merecimos perder; el partido del FC fue un poco como el partido de ida, si Rares la mete el partido cambia, pero Camacho hace un paradón brutal y el fútbol es fútbol, si la pelota entra... Hemos ganado partidos jugando mal. Creo que es cuestión de ganar un partido, coger de nuevo confianza y el equipo volverá a funcionar. Confiamos cien por cien en que vamos a salir de esta”.

Tras el partido en el Navarro Flores, Titín, José Luis Mateos y Juan Díaz fueron al vestuario: “Tenemos una charla con Esteban, que nos comenta que los jugadores están rotos y que no era el momento de hablar con ellos. Había también mucha gente fuera esperando y el propio Esteban charla con varios aficionados, les pregunta si confían en él y responden que sí y él les dice que esto lo saca adelante. Esteban sabe que el futbolista lo que tiene ahora es de cabeza”.

“Nosotros confiamos plenamente en nuestra plantilla. No es que pensemos que deben dar más, pero sí hay jugadores que pensamos que tienen que coger las riendas del equipo y por una cosa o por otra, cuando las cosas no funcionan, no funcionan para ninguno. Tenemos que ser un equipo, engranar todas las piezas y entonces el equipo funcionará. Pero no creo que sea cuestión de un jugador u otro, todos están faltos de confianza y se vio en Rota, a todos les temblaron las piernas y no hubo nadie que cogiera las riendas”.

El partido del domingo es una final, llega el colista y sobre el papel es el partido idóneo para remontar el vuelo, aunque Titín no se fía: “Cualquier equipo en Tercera te compite y te hace daño. En la primera vuelta, la Lebrijana era uno de los mejores equipos y estaba arriba con nosotros”.