Yeray Morales y Samu Ayala quieren luchar por el ascenso en el Xerez CD

El Xerez CD presentó ayer a dos de sus nuevos delanteros, Samu Ayala y Yeray Morales. Los dos han debutado ya con la elástica azulina, el primero ante el Ciudad de Lucena el pasado 23 de diciembre y el segundo el domingo ante el Betis Deportivo. Los dos se muestran encantados con su llegada al club y apuestan por estar al final de temporada peleando por los puestos altos de la clasificación.

Samu Ayala tiene 21 años y, a pesar de su juventud, ha pasado por Granada, Sanluqueño, San Fernando, Villarrobledo. Apuntó que "estar aquí es algo ilusionante, es una buena oportunidad para mí. Vengo a echarme al equipo encima y a hacerlo lo mejor posible para conseguir nuestro objetivo, que es intentar estar en la fase de ascenso".

En estos momentos, el equipo está lejos de los puestos de 'play-off' pero él es optimista porque "tenemos una buena plantilla, el grupo es espectacular, como una familia, y desde el primer momento me he sentido como en casa. Estoy muy contento. Nada es imposible, hay equipo para estar más arriba. Si seguimos trabajando como hasta ahora, mejoraremos e iremos a más. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y nada más".

Se define como un futbolista "potente, rápido, con buen disparo y trabajador. Procuro tener las ideas claras y mejorar cada semana para que el míster pueda contar conmigo".

Yeray, también sub-23, pasó por la cantera azulina cuando era cadete pero luego siempre antepuso sus estudios y el trabajo al fútbol y optó por jugar en El Torno, un equipo que le permitía compaginar las dos cosas. Ahora, ha optado por "arriesgarme y dar un salto grande en mi carrera, paso de El Torno a Tercera con el Xerez, espero dar la talla".

Se ha encontrado un vestuario "muy bueno, me han acogido todos los compañeros muy bien desde el primer día. Espero aportar mi granito de arena y estar lo más arriba posible. Por motivos laborales, nunca creía que me iba a dedicar a esto y me arrepiento un poco. Sentía que era mi último tren y no lo quería dejar pasar, voy a intentar aprovechar esta oportunidad que me brindan el Xerez y Vicente".

El domingo se estrenó ante el Betis Deportivo y se sintió "bien, tengo muchas ganas de jugar, aportar y disfrutar para estar lo más arriba posible, fue una lástima que al final no empatásemos. Como ha comentado Samu, no tenemos que mirar al resto de rivales, debemos centrarnos en nosotros mismos y trabajar, trabajar y trabajar para estar arriba e intentar luchar por la fase de ascenso, que es nuestros objetivo".

Vicente Vargas, director deportivo xerecista, fue el encargado de presentar a los dos futbolistas. Sobre Samu dijo que "a pesar de ser joven, tiene experiencia. Es un jugador de área y puede actuar tanto de ariete como de segundo punta, tiene muchísima fuerza y domina el juego aéreo".

A la hora de valorar a Yeray, recordó: "Aunque hasta ahora no ha debutado en categoría nacional no ha sido por falta de condiciones, le sobran para la categoría. Por motivos laborales no había apostado por el fútbol, todos los equipos de la provincia de Tercera estaban detrás de él y se ha quedado con nosotros. También es polivalente, se adapta a cualquier puesto de la delantera. Los dos están aquí para ayudar al equipo a hacer una buena campaña y luchar por los puestos de arriba".