Importante victoria ante un notable rival (2-0)

Suma y sigue. El Xerez CD cerró la primera vuelta de la competición con un buen sabor de boca y dejando a sus aficionados el mejor regalo de Navidad posible, los tres puntos. El Deportivo encadena seis jornadas sin perder (dos victorias y cuatro empates) y continúa creciendo.

Se impuso a base de empuje, casta, mucho trabajo y efectividad de cara al gol por 2-0 a un Ciudad de Lucena superior técnicamente, que tuvo el control del balón y que perdonó cuando el partido aún no se le había puesto de cara a los xerecistas. Es la máxima que casi nunca falla en el fútbol.

Los xerecistas duermen décimos con 28 puntos y un partido menos, a cinco del Coria que marca el descenso con 23. Triunfo que casi vale por dos.

Pedro Carrión, de penalti, en la recta final del primer tiempo y Sergio Narváez, a falta de diez minutos para el final, decantaron del lado azulino con sus goles un encuentro muy serio de los xerecistas, que cada vez transmiten mejores sensaciones tanto en defensa como en ataque, aunque les sigue faltando pólvora para arriesgar más y cerrar los partidos con menos agobios. Amin y Sergio Narváez marcaron las diferencias.

Nene Montero apostó por un once sin grandes cambios y con dos delanteros. Parra, que se perdió el encuentro ante el filial del Córdoba por sanción, regresó al once titular y arriba, Pedro Carrión compartió ataque con Asier Alonso, uno de los flamantes atacantes firmados por el club, que aportó trabajo y demostró que es valiente y que no se arruga.

El encuentro arrancó con un Ciudad de Lucena tratando bien el balón y queriendo proponer frente a un Xerez CD que lo intentaba sin arriesgar en exceso para no verse sorprendido. De hecho, la primera oportunidad azulina no llegó hasta el minuto 21, cuando Sergio Narváez lo intentó en el lanzamiento de una falta directa que se le marchó alta. La réplica a la contra la puso el Ciudad de Lucena justo después. Torralbo no acertó a culminarla. Fran lo evitó con una buena parada mandando el balón a saque de esquina.

El segundo aviso visitante fue de Marwan, uno de los mejores futbolistas de los visitantes mientras estuvo en el campo. Lo hizo todo bien menos el disparo, que lo centró y le salió flojo a las manos de Fran (28') y el tercero (30) no entró de milagro. Un lanzamiento de Torralbo pegó en Parra y se marchó a córner rozando el larguero.

El XCD, sin embargo, no perdonó. Entre Piñero y Amin volvieron loca a la defensa visitante y el canario fue derribado justo cuando pisaba área. La pena máxima la transformó Pedro Carrión con maestría (37'). Los lucentinos le protestaron mucho al colegiado, al considerar que el ariete azulino se paró en su lanzamiento con paradiña. Eran protestas de impotencia por haber perdonado antes.

El Deportivo estuvo a punto de marcharse al descanso con una ventaja aún mayor. Un sensacional pase de Sergio Narváez, un lujo para la categoría, lo remató Pedro Carrión de cabeza al larguero (41'). Hubiese sido la mejor guinda a una primera parte de mucho trabajo y disciplina.

Nene en el descanso movió ficha. Dejó en la caseta a Asier Alonso y apostó por Luna en la medular junto a Israel. Su objetivo era claro. Sabía que el rival tenía el control del balón pero no quería sorpresas. El Xerez CD, eso sí, dio un paso atrás ante un rival que volvió a dominar y que pronto dejó claro que iba a por el empate. Marwan lo intentó con un lanzamiento duro desde lejos que Fran sacó con muchos reflejos (49').

Fueron los mejores minutos de un conjunto cordobés que le había metido una marcha más al partido, aunque no lograba su objetivo. Álex Rivero también lo intentó desde lejos (54') y en el 59, expulsión de Diego Caro, técnico visitante, por reclamar mano dentro del área de Israel que el colegiado no consideró sancionable.

El Deportivo llegaba menos pero era la tarde de Amin, que seguía haciendo daño a la defensa visitante y ganándose los aplausos de la afición local. En una jugada personal, en la que se fue hasta de dos contrarios, se internó en el área y se sacó un trallazo que pegó en el larguero por dentro (62').

El Ciudad de Lucena quería pero no podía ante un cuadro xerecista cada vez más seguro atrás. Marwan se volvió a encontrar con Fran (64'). El meta salió rápido y valiente al borde del área para evitar que el jugador del cuadro lucentino contactase con el esférico. Pero en el minuto 78, casi marca. Un remate de chilena lo sacó Salas desde la línea. Antes, ya Pedro Carrión había tenido que abandonar el campo con una lesión de tobillo y había ocupado su plaza Samuel Ayala, que debuta también.

Y de una portería a la otra pero con diferente resultado. Sergio Narváez aprovechó un pase en largo de Luna para batir al guardameta Molero en su salida la desesperada. Minuto 79 y 2-0. Partido sentenciando y resuelto.

El tanto pesó como una losa en los visitantes, que prácticamente lo dieron todo por perdido. Sólo hubo tiempo para que un activo Amin estuviera a punto de poner la guinda a su gran partido con un buen gol. Molero lo impidió.