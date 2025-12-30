El 2025 del Xerez CD: goleada institucional y aprobado alto en lo deportivo

El año 2025 será difícil de olvidar para los aficionados del Xerez CD. En lo deportivo, el equipo cumplió con un aprobado alto acabando la temporada 2024/2025 en la séptima plaza pero quedándose con el regusto amargo de no clasificarse para el play-off de ascenso y ha cerrado 2025 en la cuarta posición y con serias aspiraciones de luchar por subir a Primera RFEF, algo que se verá en los próximos meses. Pero donde el Deportivo ha goleado ha sido en lo institucional con la importante reducción de la deuda con Hacienda, prescrita en gran parte: de más de 10 millones de euros a algo más de 2.

En el aspecto deportivo, el Xerez CD inició 2025 en la quinta posición y ocupando el último puesto de play-off de ascenso después de realizar una gran primera vuelta con 27 puntos en su casillero. Comenzó el año y la segund ronda del campeonato siendo el primer equipo capaz de ganar en La Condomina al por entonces líder UCAM Murcia y tras vencer en Chapín al Granada B se situaba tercero a tres puntos del ascenso directo. La racha por entonces era impresionante, cinco victorias y seis partidos sin perder. Pero como en la primera vuelta, el equipo de Checa pasó por un bache e hiló en las siete siguientes jornadas una serie de malos resultados con un único triunfo por medio.

Con todo, el Deportivo alcanzó la penúltima jornada con opciones de pelear hasta la última por el play-off, pero se esfumaron en el derbi contra el Xerez DFC. En Chapín, los de Antonio Fernández ganaban 2-1 y dejaban sin posibilidades matemáticas al cuadro de Checa, que en la misma rueda de prensa pospartido anunciaba que se marchaba del club xerecista sin aceptar la oferta de dos años de renovación y poniendo fin a un ciclo exitoso con el ascenso a Segunda RFEF y una buena temporada en la nueva categoría aunque con el sabor amargo de no conseguir la clasificación para el play-off.

Checa, arropado por su plantilla y dirección deportiva en su última rueda de prensa como entrenador del Xerez CD.

Se marchó Checa y llegó Diego Galiano y con él se mantuvo una base del equipo de la anterior campaña y se acompetieron fichajes para dar un salto de calidad para pelear de nuevo por el play-off de ascenso. Tras un inicio algo dubitativo, el XCD cogió una racha de seis partidos sin perder y se convertía en el mejor visitante de la categoría, números que ha 'estropeado' con sus dos últimas derrotas a domicilio en Murcia y Almendralejo. En casa, el equipo se está mostrando fiable, pero algo falto de gol. Sólo ha encajado dos que le han supuesto sendas derrotas -Estepona y Lorca- y los triunfos los va sacando por la mínima excepto el 2-0 al Antoniano. A falta de tres jornadas para el final de la primera vuelta, los de Galiano ya habían igualado los números de Checa del curso anterior y con el derbi con el que se llega al ecuador de la competición por jugar, el Deportivo suma 27 puntos y está a 5 del líder, el Águilas.

Pelotazo

Pero el verdadero bombazo lo ha dado el Xerez CD en el plano institucional con la reducción de su deuda con Hacienda, que ha pasado de ser de más de diez millones de euros a poco más de dos y con la esperanza de que esa cantidad también se vea reducida de manera importante. En marzo de 2024, los servicios jurídicos del club -el bufete Cepero i Salido Asociados- presentaron ante Hacienda un informe exhaustivo y pormenorizado de la deuda existente, con el que demostraban que casi nueve millones de euros no eran exigibles porque podrían estar prescritos en su práctica totalidad. Dicho y hecho, Hacienda publicaba el pasado mes de junio el listado actualizado de deudores a 31 de diciembre de 2024, en el que el Xerez CD aparece con una deuda de 2.255.776, muy lejos de los 8.120.783 de 2023 o los 10.381.612 a 31 de diciembre de 2020.

Juan Luis Gil y José Cepero, del bufete Cepero i Salido Asociados.

"La eventual prescripción de deuda supone un impulso definitivo a la estabilidad económica del Xerez Club Deportivo, garantizando su viabilidad y crecimiento sostenido en el futuro. Un premio mayúsculo al trabajo de todo el Consejo de Administración, inscrito oficialmente en el Registro Mercantil tras su reunión del pasado 6 de marzo de 2024. Los tiempos de oscuridad para el xerecismo han quedado atrás. Comienza una nueva etapa con las mismas premisas de honestidad, rigor y transparencia que han permitido hacer del Xerez Club Deportivo una entidad sana, sólida y sostenible", explicaba el club en el escrito con el que comunicaba la prescripción de gran parte de la deuda con Hacienda.