El Antoniano, prueba de fuego para el Xerez CD

Zequi es la gran novedad en la convocatoria e incluso tiene opciones de jugar como titular en el partido que este domingo (17:00 horas) disputa el Xerez CD contra el Atlético Antoniano en el Municipal de Lebrija, una prueba de fuego para los azulinos, que sigue la estela del líder Águilas (a dos puntos) y están empatados en la segunda con el UCAM Murcia, que juega a la misma hora en Chapín frente al Xerez DFC.

El atacante sanluqueño es uno de los dos refuerzos invernales que ha acometido el club azulino hasta el momento, aunque todavía quedan días de un mercado que se cierra el lunes 2 de febrero y se está a la espera de que salga la opción de un delantero que complemente a Nané y Moussa, quien por cierto ha desaparecido de las alineaciones en las últimas semanas (60 minutos en los últimos siete encuentros). Se ha marchado Antonio Santos -para dejar libre la ficha a Zequi- y ha llegado el meta juvenil Marcos Alconchel procedente del Real Betis, una apuesta de futuro, aunque en la porteria el dueño absoluto de la misma es Ángel de la Calzada.

La salida a Lebrija, a donde vuelve Diego Galiano tras tres temporadas y media exitosas en el Antoniano, es de las más difíciles de la segunda vuelta para el Deportivo. Allí, el conjunto que entrena Lolo rosano se hace muy fuerte, es el segundo mejor local de la categoría y el máximo goleador (19). Un hueso durísimo de roer. Las características de un campo que tiene algo especial, según las palabras del míster azulino, invitan a un partido de disputas, ganar duelos, estar especialmente atento a las rápidas transiciones y a las jugadas a balón parado. La intensidad, esa palabra que se ha puesto tan de moda en el mundo del fútbol, no se negocia si se quiere sacar algo positivo de Lebrija. "Como no nos pongamos el mono de trabajo, sufriremos y nos vendremos de vacío", decía Galiano en la previa del encuentro.

El técnico xerecista afronta el partido con la baja de Adri Rodríguez, que forzó la quinta amarilla en el banquillo durante el partido contra el Águilas ya que además está lesionado, y las ausencias en defensa de los dos laterales titulares, Felipe Chacartegui y Javi Rodríguez. Ricky ocupará el puesto del isleño mientras que Guille Campos actuará en el derecho, con Moi y Josete en el eje de la zaga. En la medular, Bless podría tener su hueco aunque lo más lógico es que Galiano no toque el centro del campo y salgan de inicio Ismael Gutiérrez, Charaf y Jaime López. Zequi y Mati Castillo estarían en las bandas y arriba Nané, autor del gol contra el Águilas.