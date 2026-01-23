Galiano: "Como no nos pongamos el mono de trabajo sufriremos y nos vendremos de vacío"

Diego Galiano vuelve a Lebrija, "al sitio donde he sido muy feliz, donde me han tratado muy bien, donde he disfrutado mucho del fútbol y quizá por la oportunidad que me dieron cuando llegué allí hoy soy entrenador del Xerez CD". El técnico del Deportivo, agradecido en su vuelta para medirse al Atlético Antoniano, un rival que "sabemos que es un campo muy complicado y que para ganar allí hay que trabajar mucho, hay que picar mucha pala y cometer muy pocos errores. Vamos mentalizados a intentar hacer el mejor partido posible".

¿Ha cambiado mucho el Antoniano con respecto al tuyo del año pasado? "Tiene un míster nuevo, un cuerpo técnico nuevo y gran parte de la plantilla es nueva, pero tiene la esencia de Lebrija. Es un equipo que está sacando muchos puntos. Ese campo tiene algo especial, ese equipo tiene algo especial, en su campo es muy competitivo, hace cosas muy bien, están muy ordenados, muy sólidos, están haciendo muchos goles, manejan muy bien los factores del juego, de las transiciones, de defender bien, el balón parado. A la vista está su clasificación".

En Lebrija han caído equipos importantes del Grupo 4 y Galiano lo sabe: "Yo eso lo he vivido el tiempo que he estado allí, siempre han ido equipos de la parte alta y como no te pongas el mono a trabajo, sufres y te vas seguramente de vacío. Entonces, sabemos que es lo que nos vamos a encontrar, el potencial que tiene el rival en su campo, las cosas que tenemos que hacer y creo que nos tenemos que mentalizar de que es un partido distinto quizás a los que venimos jugando en casa, un concepto de juego muy distinto donde pasan cosas en muy poco tiempo, muy rápido y cualquier detalle te puede costar un gol y el partido".

Consigna

De este modo, la consigna es clara: "Competir cada balón, de no cometer errores, habrá que adaptarse un poco al contexto y a partir de ahí intentar hacer daño. Está claro que (por el campo) también cambia tu forma de juego, algunos matices, intentaremos hacer daño. Lo principal es que vayamos mentalizados de que tenemos que competir cada balón como si fuera el último, tenemos que ganar duelos, ser muy honrados y efectivos de cara a portería y no cometer errores".

Santos

Por último, comentó la salida de Antonio Santos, del que sólo tiene buenas palabras: "Ha sido un compañero ejemplar, un tío formidable, que ha entrenado todos los días muy bien, profesional como la que pongo en pino y son de esas típicas bajas que te da mucha lástima porque es un tío muy válido como persona, muy válido como deportista, aquí lo ha demostrado, pero es que la posición de portero es una puñeta y me jode bastante su salida porque es un tío muy bueno, muy querido, muy respetuoso. A fin de cuentas en el fútbol se toman decisiones. Se lo dije a él en persona y me gustaría decirlo públicamente para que la gente sepa que el tiempo que ha conmigo ha sido un profesional como la que pongo en pino, un compañero ejemplar. Hay que agradecérselo públicamente a él, el trato que ha tenido conmigo y con el equipo.