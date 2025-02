Antonio Calderón, un técnico de moda al frente del líder, próximo rival del Xerez CD

El gaditano Antonio Calderón es uno de los entrenadores de moda en el grupo IV de Segunda RFEF y se ha ganado el derecho a soñar. Ni los más optimistas podían pensar que el Juventud Torremolinos, un equipo recién ascendido a la categoría como campeón del Grupo IX de Tercera RFEF, eso sí con unos números impresionantes, iba a liderar a estas alturas la clasificación de un grupo tan complicado y competido, con clubes con un gran potencial.

La escuadra costasoleña es primera con 39 puntos y aventaja en seis al Antoniano, sexto, que se quedaría fuera del play-off. Detrás de esa gesta hay muchos datos que avalan el trabajo del técnico. Sólo ha perdido dos partidos desde que arrancó la competición -Xerez CD en Chapín y San Fernando en El Pozuelo-, marcha invicto en 2025, encadena cinco jornadas sin perder, con cuatro triunfos y un empate, y es el que más goles marca, 29.

ACA Football Partners, con sede en Singapur, adquirió en febrero de 2022 el Juventud de Torremolinos y también controlaba el KMSK Deinze de la Segunda división de Bélgica, en el que Calderón era segundo técnico, y no dudó en ofrecerle el proyecto. Aterrizó en la entidad en una mala situación en la recta final del curso y no pudo eludir el descenso a Tercera. En el Grupo IX fue el mejor con diferencia tras una profunda remodelación y este curso en la nueva categoría también ha comenzado a recoger sus frutos.

Este domingo (12:00), el cuadro malagueño espera al Xerez CD en El Pozuelo, en un partido que el entrenador califica de "durísimo, será muy complicado" y detalla que "el Deportivo es muy buen equipo, un candidato a pelear el ascenso. Es cierto que acaba de subir como nosotros, pero es un club con mucha historia detrás, que eso pesa, con una gran masa social y cuenta con muy buenos jugadores, potentes, algunos jóvenes y otros con experiencia. Es cierto que ha perdido a dos puntales importantes, David y Ulloa, pero lo están superando".

El Deportivo le ganó la partida en la primera vuelta en Chapín en un encuentro en el que se impuso por 3-1. Este domingo espera "un partido diferente, los dos equipos somos otros, al menos el mío es totalmente diferente. No tuvimos nuestro mejor día en Chapín. Llegábamos después de un encuentro raro contra el Estepona, que íbamos ganando 0-3 con un jugador menos y nos empataron en los cinco minutos de descuento. Hemos mejorado y madurado y hay otro aspecto a tener en cuenta, que jugamos en nuestro campo, que tiene unas dimensiones reducidas, y en el que hay que estar concentrados desde el minuto uno, condiciona muchísimo. A nosotros nos perjudica, porque tengo chicos jóvenes con calidad y técnicos a los que les gusta jugar y no podemos hacerlo como quisiéramos".

Antonio Calderón da instrucciones a sus jugadores en Chapín con Checa al lado. / Miguel Ángel González

Nos fijamos en el siguiente partido, pero vamos a pelear seguir arriba

"Hemos mejorado mucho -añade- a todos los niveles, los futbolistas están con confianza y, como se suele decir, con la flechita para arriba. Todos saben lo que cuesta llegar, ganar partidos y verse ahí arriba. Además, en el mercado de invierno nos hemos reforzado con un par de jugadores veteranos que nos están dando un plus en el campo y en el vestuario, Lanzini y Nico Delmonte".

Una de las muchas virtudes que atesora el rival azulino es su facilidad para ver puerta. Es el máximo realizador del grupo y eso se debe a que "generamos mucho, contamos con jugadores que saben mover el balón, saben lo que tienen que hacer y, además, definen, estamos viendo puerta con claridad. Presionamos arriba e intentamos dominar las facetas del juego ofensivo. De todos modos, no sólo hemos mejorado en ataque, también en defensa. A partir de la décima jornada, corregimos errores, estábamos encajando muchos".

Para el final de liga restan todavía trece jornadas y su equipo no renuncia a nada. "Aguantar el tirón no va a ser fácil, pero lo vamos a pelear. Nos centramos en el siguiente partido, pero si el equipo está ahí es por méritos propios y no le voy a quitar la ilusión a los jugadores. Nuestro reto es seguir haciendo bien las cosas y a ver hasta donde nos llega. Este grupo es complicadísimo y superigualado. Hay calidad y la competencia es dura, pero cuando subió el Antequera también había gente que pensaba que no le iba a dar... Insisto, queda mucho y el primer objetivo es el Xerez CD, que será un rival durísimo".

A la afición costasoleña le ha costado "arrancar, pero ahora es verdad que no nos podemos quejar, responde estemos bien o mal. En Torremolinos hay mucha afición y nos está apoyando bastante. Cuando llegué de Bélgica estaba dormida pero ha despertado, hay ilusión también. El domingo habrá un gran ambiente porque el Xerez CD también desplaza a muchos seguidores".