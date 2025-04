Apagón en el Xerez CD: ni play-off... ni Copa del Rey

El Xerez CD se quedaba el pasado domingo sin posibilidades de acceder al play-off de ascenso a Primera Federación tras caer en el derbi de Chapín ante el Xerez DFC, que además de dejar sin premio a los de Checa lograban la permanencia en la categoría a falta de la última jornada que para los dos equipos jerezanos será ya intrascendente. La primera consecuencia, la no continuidad del técnico sevillano, que tenía la oferta de renovación sobre la mesa. Checa anunciaba tras la derrota en el derbi que no seguirá en el club la próxima temporada.

El Deportivo ha protagonizado un final de temporada terrible que le ha descabalgado de la pelea por entrar entre los cinco primeros clasificados. El objetivo de la permanencia, marcado desde el minuto uno por el cuerpo técnico -aunque los dirigentes no se cansaban de repetir una y otra vez que había que pelear por el ascenso-, se consiguió a varias jornadas del final de liga.

Los azulinos alcanzaban los 42 puntos tras superar 2-0 al San Fernando en Chapín y después caer en Águilas, recuperaban la plaza de play-off gracias a las dos victorias consecutivas contra Deportiva Minera y Balompédica Linense. El calendario de final de temporada era bastante asequible para los de Checa, que además de jugar en La Línea, tenía que afrontar dos partidos más con equipos en descenso -Don Benito, ya descendido, y Villanovense-, además de afrontar el derbi contra un Xerez DFC que también peleaba la permanencia y acabar en Chapín este próximo domingo contra el Linares.

Un punto de nueve

Como se suele decir, el XCD lo tenía 'a huevo' para meterse en el play-off de ascenso y, de buenas a primeras, todo se vino abajo. El punto de inflexión -para mal- fue el empate en Chapín contra el Don Benito. Los azulinos recibían a un rival que la próxima temporada estará en Tercera RFEF. No se podía fallar, pero eso fue precisamente lo que ocurrió. Los pacenses empataron en el tiempo de descuento con un doblete de Dabo y dejaron muy tocados a los de Checa. Una semana después, llegó la estocada con la derrota en Villanueva de la Serena. Un punto de seis posibles contra dos equipos de la zona baja, mientras que el Estepona recortaba cinco a los azulinos y los superaba en la quinta plaza.

La confirmación de la mayúscula decepción que supone quedarse sin opciones de al menos pelear por el ascenso llegaba el pasado domingo en el derbi con una derrota frente al conjunto de Antonio Fernández Rivadulla. A falta de la última jornada, el XCD ha bajado a la octava plaza quedándose a cinco puntos del Estepona y ha sido superado por el Águilas y por el Almería B.

El Xerez CD acabó la primera vuelta del campeonato con 27 puntos y en la quinta posición, pero en la segunda vuelta, y a falta de un partido, no va a siquiera igualar esos registros. En las 16 jornadas que se ha disputado sólo ha sumado 22 puntos de 48 posibles, ha dejado escapar muchísimos puntos en casa, lo que ha sido una tónica todo el curso, y a falta de esta última jornada sólo aspira a alcanzar la sexta plaza. La sensación es de haber dejado pasar una oportunidad inmejorable para al menos prolongar un par de semanas más la temporada y luchar por el ascenso.

"Entendemos que estéis tan enfadados como nosotros, sentimos no haber estado a la altura de este escudo, pero se recuperará la ilusión, estoy seguro" — Taufek - Jugador del Xerez CD

Así las cosas, los xerecistas afrontarán el encuentro del domingo en Chapín contra el Linares para despedirse de su fiel afición que no ha dejado de creer hasta que las matemáticas han dicho no. También supondrá el adiós de Checa y el de varios jugadores que vestirán por última vez la casaca azulina. Al Deportivo no le queda ya la opción de pelear por clasificarse de manera directa para la Copa del Rey, un premio que obtienen los cinco primeros clasificados y que matemáticamente ya tienen en el bolsillo La Unión, Torremolinos, UCAM, Antoniano y también el Estepona, ya que el único equipo que puede alcanzar a los malagueños es el Almería B, escuadra que no puede participar en el torneo copero por su condición de filial. Los xerecistas sí tienen aún la opción de clasificarse para la Copa RFEF, competición cuyos cuatro semifinalistas sí tendrían billete para el torneo copero de la próxima temporada, aunque para ello, el Deportivo tiene que superar en la tabla al Águilas.

Taufek da la cara

En redes sociales, el único que hasta el momento se ha pronunciado dos días después del descalabro es Taufek, futbolista cedido por el Ceuta y que deberá regresar al equipo de la Ciudad Autónoma. El equipo de José Juan Romero Gil es líder del Grupo 2 de Primera RFEF con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Murcia a falta de 12 y acaricia el ascenso a Segunda A. El futbolista azulino interpelaba a la afición en una red social: "No se ha conseguido el objetivo y entendemos perfectamente que estéis tan enfadados como nosotros y más en un partido tan importante como este para todos. Sentimos no haber estado a la altura de este escudo en un día que significa tanto. Pero se recuperará la ilusión, estoy seguro".