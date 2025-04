Checa se marcha del Xerez CD: "Para mí ha sido un lujo ser entrenador de este equipo"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, ha anunciado tras la derrota en el derbi frente al Xerez CD (2-1), que dejaba a su equipo sin opciones de pelear por el play-off, que no seguirá en el Deportivo la próxima temporada. El técnico nazareno pondrá la próxima jornada punto final a dos campañas en las que ha logrado ascender al equipo a Segunda RFEF tras proclamarse campeón del Grupo X de Tercera en la primera y pelear por el play-off en la segunda. Asegura que se marcha orgulloso del trabajo realizado y considera que ha llegado el momento de dar un paso al lado.

El preparador azulino defendía tras la derrota que "hemos hecho una temporada magnífica, que podríamos haber coronado con el play-off, pero no nos ha dado. Creo que hemos estado por encima de nuestras posibilidades durante todo el año y peleando contra equipos con presupuestos mucho más altos que el nuestro. Tenemos que felicitar a estos jugadores y a esta afición, que nos han llevado en volandas cuando era muy difícil. Nos han hecho soñar con que podíamos y con el tiempo se valorará lo que hemos hecho porque es complicado".

La campaña del equipo ha sido notable, pero ha dejado escapar el play-off en tres jornadas frente a rivales de la zona baja porque "el fútbol es justo y nos ha puesto donde tenemos que estar. Es una categoría muy competida, cualquiera puede ganar. Hemos perdido con rivales de la zona baja, pero también hemos sido capaces de ganar en el campo de La Unión o del UCAM. Esto es fútbol y en una liga regular lo que queda es sacar lo máximo de puntos posibles. Tenemos 49 puntos y con diez jornadas estábamos salvados ya. Tengo que felicitar a mis jugadores porque han hecho una temporada histórica. El año pasado fue histórico, logramos ser primeros después de llevar diez años en Tercera y este año también logramos a falta de muchas jornadas el objetivo marcado. Tanto los jugadores como nosotros hemos rendido por encima de nuestras posibilidades". Si miramos al resto de equipos, íbamos en inferioridad".

Aunque el primer reto lo consiguieron hace tiempo, no esconde que "cuando pierdes o no logras las metas, siempre hay un sentimiento de decepción. He fallado en ciertos momentos y tenemos que verlo. Queda una semana para terminar la temporada y hay que pensar en la otra sabiendo que vamos a estar una temporada más en esta categoría, que es complicada".

Sobre el derbi, subrayó: "El Xerez DFC ha hecho su partido, ha estado defendiendo casi todo el tiempo en su campo y ha intentado buscar algún error nuestro, como así ha sido. En un córner a favor nuestra, en una jugada que teníamos controlada, no fuimos capaces de pararla y nos condena. En toda la segunda parte no salieron de su campo, pero hay ser fuertes en las áreas y nosotros no lo fuimos. Nos generaron un córner tras un balón largo y defendimos bien. Al final, me voy muy contento con mis jugadores, hicimos un muy buen partido contra un equipo que se estaba jugando la vida también. Creo que si hay alguien que se mereciera ganar por fútbol éramos nosotros, pero ellos fueron fuertes en las áreas, aprovecharon sus oportunidades y toca felicitarles, no queda otra".

Armengol fue uno de los protagonistas del encuentro al perder un balón en el centro del campo que provocó el 1-0. Checa desvela que le dejó en la caseta por molestias. "A Armengol no hay que decirle nada, el futbolista no quiere fallar nunca. Son cosas de fútbol y este es un deporte de errores. Le ha tocado a Armengol. Venía con molestias de estas últimas semanas y hemos decidido cambiarlo. Hay que pensar ya en la próxima semana porque podemos pelear por ser sextos. Solamente decir que llevo aquí dos años y esta es mi última semana. Vamos a disfrutarlo como si fuera el último día de nuestras vidas porque para mí ha sido un lujo ser entrenador del Xerez CD".

El preparador azulino, tras su confesión, avanzó que "tengo claro que me marcho. Hay que dar paso a otra gente. En el fútbol hay que ser justos y me toca dar un paso al lado porque este club se merece tener tiempo para trabajar, buscar otro entrenador y para hacer un equipo que sea mínimo de play-off, que es lo mínimo que se va a exigir la temporada que viene igual que este año nos exigieron la permanencia".

El club le ofreció renovar hace semanas y la decisión es "mía. En todo momento he estado en contacto con el club. Le debo muchísimo tanto a Titín como a Piru, Miguel Ángel y Gallo. Lo que hago lo hago pensando en el club. Lo mejor ahora es que separemos nuestros caminos y está claro que algún día volveré. Me voy orgulloso de lo que he conseguido en estos dos años. Los objetivos que me propusieron los he conseguido con creces y he demostrado que estoy preparado. No es fácil entrenar al Xerez CD y he demostrado, gracias a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a la afición que estaba preparado. Mi decisión, como he comentado antes, es meditada. Este es un club en el que tenemos mucho desgaste por la presión que hay, por todo. Creo que lo mejor es dar un paso al lado, que venga alguien que pueda dar ese paso al frente como lo di yo en su día y que sea capaz de pelear por el play-off porque es lo mínimo que se merece el club después de lograr la permanencia holgadamente".

La afición no estuvo en el derbi en Chapín como en otras temporadas y de cara al último partido de liga no le pide nada. "Sólo puedo decirle gracias porque me ha dado mucho. Me he sentido muy orgulloso de ser entrenador del Xerez CD. Sé que esta es mi casa y que hago lo correcto dando un paso al lado. Es una decisión meditada, sabiendo que el club va a crecer, que yo voy a crecer también y que nos encontraremos por el camino seguro".