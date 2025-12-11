El árbitro debutante Rodríguez Tavío pita el Xerez CD-Atlético Malagueño en Chapín

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicas las designaciones arbitrales de la jornada 15ª del Grupo 4 de Segunda Federación, que se disputa de forma íntegra este domingo 14 de diciembre y el Xerez CD, que recibe en Chapín (12:00) al colista Atlético Malagueño en una cita vital de cara a sus opciones de conservar uno de los puestos de privilegio, ya conoce el nombre del colegiado que impartirá justicia. El joven nacido en Arucas hace 25 años y debutante en la categoría Cándido Jesús Rodríguez Tavío pitará el encuentro fijado a las doce del mediodía.

Rodríguez Tavío se ganó el salto a Segunda Federación el pasado verano a través del Programa de Talentos y Mentores del CTA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras conseguir una plaza representando al Comité Canario en la fase final, la tercera, después de destacar en Tercera.

Hasta el momento, ha dirigido esta campaña seis encuentros, cinco de liga en diferentes grupos y uno de Copa Federación. En liga, los encuentros se han saldado con dos triunfos locales, dos visitantes y un empate, ha mostrado 34 tarjetas amarillas (14 locales y 20 visitantes) y dos rojas (una local y otra visitante). Curiosamente, en la cita copera (octavos de final de la Fase Nacional) entre Terrassa y SD Ejea no mostró ninguna cartulina y el choque concluyó con victoria de los aragoneses por 0-1.

El trencilla canario no ha arbitrado ni a Deportivo ni al Atlético Malagueño y en este grupo sí pitó el Yeclano, 1-Linares Deportivo, 0 de la octava jornada y el Estepona, 1-Atlético Antoniano, 2 de la decimoprimera.