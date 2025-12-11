Las estadísticas sonríen al Xerez CD frente al filial del Málaga: no sabe lo que es perder como local

El Xerez CD cierra este domingo (12:00) en Chapín el 2025 como local ante el colista Atlético Malagueño, no quiere sorpresas y prepara al detalle su cita ante el cuadro de un Francisco Javier López Bravo que se hizo cargo del plantel hace tres jornadas tras subir al primer equipo Juanfran Funes después de la destitución de Sergio Pellicer. Las cosas le siguen marchando igual de mal que a su antecesor en el cargo y ha perdido los tres encuentros. Diego Galiano conoce la categoría y al rival y no se fía, sabe que deben extremar las precauciones y cuidar los detalles para recuperar la senda del triunfo de cara a mantenerse en los puestos de play-off.

El Deportivo, sin pisar Chapín para reservar el césped de cara al domingo, tenía previsto entrenar este jueves en el Pedro Garrido para continuar con su puesta a punto, pero lo ha tenido que hacerlo en Picadueñas por las pésimas condiciones en las que se encuentra el césped del campo de 'El Chicle'. El entrenador azulino ya lo denunció públicamente la pasada semana cuando explicó que "el campo está fatal, no está en condiciones para trabajar, no se le pasa el rulo, hay muchos boquetes, hay problemas con el riego y como no hay nadie, saltan los aspersores y se queda todo esto encharcado" y avisó que algunos de sus jugadores, como Ismael o Jaime Fuentes habían tenido problemas. En un principio, los azulinos eran reacios al cambio, pero ya les resulta peligroso entrenar en el Pedro Garrido. Para la cita de esta semana ante el filial malagueño, el jerezano cuenta con las bajas de Jaime López y Ricky y lo normal es que realice algunas variantes en el once tras la derrota en La Condomina frente al UCAM.

En la última cita, hat-trick de Pedro Ríos (4-2)

Los azulinos ni pueden ni deben fallar contra el colista, que además es el peor equipo como visitante, que es una escuadra que se le da bien históricamente. De hecho, ambos equipos se han medido en diez ocasiones en Jerez y el Deportivo se impuso en ocho y empató en dos, por lo que no conoce la derrota.

La última vez que el Xerez CD recibió al entonces Málaga B fue en el fútbol profesional. En el último partido de la temporada 05/06 (17 de junio 2006) en Chapín, Lucas Alcaraz se despedía de la entidad con una goleada para cerrar una temporada de triste recuerdo, ya que en la primera mitad fue sobresaliente -el cuadro xerecista lideró la tabla durante muchas jornadas- y luego se hundió. Los azulinos vencieron por 4-2 con protagonistas que todos los aficionados azulinos recuerdan.

El partido fue entretenido. Ador hizo el 0-1 de penalti a lo 'Panenka' a los siete minutos, empató Vicente Moreno (34') y Pedro Ríos hizo un hat-trick en un abrir y cerrar de ojos y era el segundo que firmaba un azulino esa temporada, el primero lo había hecho el exmalacitano Álex Geijo, que también jugó aquella tarde. El extremo jerezano marcó en los minutos 35, 36 y 38. En ese partido debutó el portero Alberto, que se despedía, y no pudo detener el lanzamiento de una segunda pena máxima ejecutada por Abel Gómez, que también defendería la camiseta azulina temporadas más tardes. El sevillano fue uno de los héroes del ascenso a Primera en la 08/09.

Los primeros enfrentamientos en la década de los 50

Los primeros enfrentamientos hay que buscarlos a principios de la década de los 50 en el Grupo VI de Tercera División. En la 50/51, el Deportivo se impuso por 3-1 con tres tantos de Cagigas y el visitante lo hizo Padilla en el Domecq. El segundo llegó un curso después (51/52), en la misma categoría y en el mismo grupo, 1-0 (Urdiales) y en la 52/53 se produjo la única goleada de los azulinos con una manita (5-0). Anotaron Urrea (2), Agar, Mesa y Andreu. Curiosamente, el primer gol de Urrea, que abría el marcador, suponía el tanto 400 en liga del Xerez CD.

A partir de ese curso, se separaron sus caminos y no volvieron a encontrarse hasta la 68/69, igualmente en Tercera, pero en el Grupo VII, y el partido terminó en empate a cero, lo mismo que el del ejercicio 70/71. En la 72/73, en Tercera y el Grupo IV, nueva victoria azulina por 2-1. Pepe Ravelo y Matías 'mojaron' para los azulinos y Nano para los malagueños.

Los jugadores del Xerez CD hacen piña festejando el gol de Pendín en el descuento. / Diario de Jerez

Los recordados goles de Villarán y Dani Pendín

Tuvieron que pasar veinte años para que los dos conjuntos se encontraran nuevamente y, en esta oportunidad, en una categoría diferente, el Grupo IV de Segunda B, y en un nuevo campo, Chapín. En la 93/94, con Manolo Cardo al frente de la nave Villarán (82') anotó de gol de la victoria, que mantenía a los xerecistas con opciones de pelear por el play-off a Segunda División. Y en Segunda División, con Esteban Vigo (03/04), que defendió la camiseta del primer equipo del Málaga como jugador, primer choque en el fútbol profesional y triunfo también. Juan Rodríguez hizo el 0-1, empató Catalá y Antonio Calle en el inicio del segundo acto estableció el 2-1 definitivo. Y en la 04/05, el penúltimo enfrentamiento y 1-0. Dani Pendín desató la locura en Chapín en el descuento (92') en el primer partido de la temporada 04/05, una campaña con Paco Chaparro como entrenador que prometía, pero que no terminó de la forma deseada pese al notable inicio. El sevillano fue cesado, llegó Enrique Martín y el Deportivo acabó octavo.