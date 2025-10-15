Cal y arena en la vuelta al trabajo del Xerez CD

El Xerez CD ha regresado este miércoles a los entrenamientos con la vista puesta ya en el duelo del próximo domingo contra el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, escenario de no muy grato recuerdo para los xerecistas, donde perdieron el ascenso a Primera División en la penúltima jornada de la temporada 2001/2002, siendo precisamente el Decano el que daba el salto a la máxima categoría del fútbol español.

Diego Galiano ha estado este inicio de semana muy pendiente de la evolución de varios de sus jugadores, lesionados o tocados después del exigente inicio de curso liguero. Y hay buenas y no tan buenas noticias. En el entrenamiento de este miércoles, se ha podido ver a Zelu trabajando con sus compañeros, por lo que parece que la lesión de abductores que le ha hecho perderse ya tres partidos (Águilas, Melilla y Almería B) va quedando atrás.

Como es lógico, el jerezano tiene muchas ganas de enfrentarse al equipo al que perteneció el pasado curso, pero hay que ir con cautela después de una microrrotura y además está falto de ritmo tras casi tres semanas apartado de los terrenos de juego -el último partido que jugó fue en Chapín contra el Estepona- y aunque tiene opciones de entrar en la lista de convocados, no es probable que parta con dorsal de titular.

También han trabajado sin aparentes problemas el lateral derecho Ángel Mancheño y el atacante Mati Castillo. El defensa, que habría tenido su oportunidad aprovechando la sanción de Ricky, se ha quedado fuera de las últimas citaciones de Galiano porque arrastraba unas molestias de pubis de las que ya ha experimentado una mejoría. Por su parte, está garantizada la presencia de Mati Castillo en la convocatoria y más que probablemente en el once inicial que forme el Deportivo en tierras onubenses.

El santanderino se retiraba del partido contra el Almería B exhausto y acalambrado, pero no tiene nada serio y ahora mismo es pieza clave en el esquema de Diego Galiano. De hecho, le ha dado al Deportivo cuatro de los últimos seis puntos. Castillo anotaba el tanto del empate en el Álvarez Claro de Melilla hace un par de jornadas con un gol en el minuto 90 de partido y contra el filial del Almería lograba el tanto que a la postre significó la victoria a los tres minutos de juego. Ante la ausencia de Zelu, el cántabro ha cogido galones, está mostrando el olfato de gol que les está faltando a los delanteros y, de hecho, ya lleva los mismos goles (2) que en toda la temporada pasada.

Pero no todo van a ser buenas noticias en la plantilla y dos nombres acaparan el foco de la enfermería azulina. Se trata de Franco Jr. y de Moussa Sissokho. El delantero senegalés no ha participado del entrenamiento y se ha estado tratando de un pinchazo en el recto anterior de la pierna derecha, por lo que su concurso para el duelo del domingo está en el aire. El punta, que perdió la titularidad el pasado fin de semana en beneficio de Nané, salió en la segunda mitad sustituyendo al de Bélmez, pero las molestias han aparecido esta semana y habrá que estar pendiende de su evolución para confirmar que puede entrar en la lista de cara al domingo.

Por su parte, Franco Santana tiene complicado llegar al encuentro contra el equipo de su tierra. El extremo se lesionaba en el transcurso del partido contra el Almería tras recibir un balonazo que le desestabilizaba la rodilla izquierda, saltaron las alarmas en Chapín pero tras pasar por el Hospital el diagnóstico era más tranquilizador y la cosa se quedaba en un fuerte golpe y una contusión. De cualquier forma, no está entrenando con el grupo y sí realizando ejercicios específicos para fortalecer la rodilla.