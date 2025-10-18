El canario Alejandro Tomé, árbitro designado para el Recre-Xerez CD

El joven colegiado canario de 25 años Alejandro Tomé, que cumple su tercera campaña en Segunda Federación, ha sido designado para arbitrar este domingo el encuentro en el Nuevo Colombino entre Recreativo de Huelva y Xerez CD, un partido de altura que será el tercero que pite esta temporada. En la segunda jornada impartió justicia en el Girona B, 1-Poblense, 1 y en la cuarta, RSD Alcalá, 1-Getafe B, 1.

En sus tres cursos en la categoría, el trencilla de Arucas ha dirigido 28 encuentros con una clara tendencia local. La mitad corresponden a triunfos de los anfitriones, con ocho empates y solo seis victorias visitantes. Suele mostrar bastantes tarjetas, con una media de 6,79 por partido, y el pasado ejercicio realizó nueve expulsiones en catorce encuentros. Esta campaña ha mostrado menos cartulinas de lo habitual, no ha expulsado a nadie y ha enseñado nueve amarillas en los dos choques que ha pitado, con media docena en el primero y tres en el segundo.

Tomé no ha pitado nunca al Decano, pero el Deportivo sí le conoce. En dos ocasiones le ha dirigido con cara y cruz. La pasada temporada (4ª jornada), a los entonces entrenados por Checa les arbitró en Murcia ante La Unión, en una cita que se saldó con victoria para los xerecistas por 0-1 gracias a una diana de Santisteban a falta de pocos minutos para el final. En ese partido enseñó siete amarillas, casi todas al final, y expulsó también en el descuento a Aguirre.

El segundo compromiso que arbitró a los azulinos tuvo un triste desenlace. El Xerez CD, en la 31ª jornada, no pasaba del empate a dos en Chapín frente al Don Benito, ya descendido, que le dejaba prácticamente sin opciones de entrar en uno de los puestos del play-off de ascenso a Primera RFEF. Los azulinos realizaron una gran primera mitad, se marcharon al descanso ganando por 1-0 con un gol de Josete y en la recta final, Dabo empató (88'), Lidueña hizo el 2-1 en el 91' y otra vez Dabo enmudeció el Municipal en el 93'.