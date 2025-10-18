Medidas de seguridad y todo lo que deben saber los aficionados del Xerez CD para la cita ante el Recre

El Nuevo Colombino registrará este domingo una gran entrada para el Recre-Xerez y habrá más de mil azulinos en las gradas.

Todo está preparado ya para el Recreativo de Huelva-Xerez CD, partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo 4 de Segunda Federación que se disputa este domingo (12:00) en el Nuevo Colombino, que ha despertado una gran expectación a todos los niveles. El Deportivo agotó durante la semana de forma rápida las mil localidades que le envió el Decano y más de un millar de aficionados arropará al equipo en un desplazamiento que se ha convertido en el más importante de los últimos años en la capital onubense.

El Nuevo Colombino presentará una gran entrada y tanto los clubes como las fuerzas del orden ante una movilización tan grande de seguidores de uno y otro bando han trabajado también durante los últimos días para que todo se desarrolle con normalidad. La Policía Nacional ha reforzado su dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de contratiempo y ha incrementado el número de agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) para intentar que todo transcurra con normalidad y velar por la seguridad de todos antes, durante y después del encuentro.

El Recre también ha adoptado una serie de medidas para prevenir cualquier tipo de incidencias que los aficionados deben conocer para acceder al campo. Las indicaciones son las siguientes:

Apertura de puertas y acceso

Dada la previsión de una gran afluencia de seguidores xerecistas, se recomienda encarecidamente acudir al estadio con la mayor antelación posible. Las puertas del Nuevo Colombino se abrirán a las 10:30 h. La entrada para la afición visitante será por la Puerta 5 (Fondo con Gol Sur). Se aconseja estar en el acceso antes de las 11:00 h para facilitar los controles de seguridad (revisión de mochilas, cacheos, etc.).

Material no permitido en el estadio

No estará permitido el acceso al recinto deportivo con los siguientes elementos: Bombos o tambores, megáfonos, banderas de gran tamaño, pancartas que superen las dimensiones de 3×2 metros (las permitidas serán revisadas por el personal de seguridad a la llegada al estadio).

Salida del estadio

La salida de los aficionados visitantes se realizará siguiendo las indicaciones de la Policía Nacional y podría demorarse si se considera necesario por motivos de seguridad.

El Xerez CD, a través de un comunicado en sus redes sociales apela "al comportamiento ejemplar que caracteriza a nuestra afición y agradecemos el apoyo incondicional del millar de xerecistas que se desplazarán al estadio onubense".