La carrera contrarreloj del Xerez CD por el play-off

La liga de Tercera RFEF entró en su recta final hace dos jornadas. Restan ocho para el final todavía con 24 puntos en juego, pero las posiciones se van definiendo y las distancias aumentando. El Xerez CD, después de sus continuos tropiezos en casa, se ha complicado en exceso. Corren tiempo difíciles y todo lo que no sea ganar el domingo (12:00) al Ayamonte puede dejarle prácticamente sin opciones de luchar por su gran sueño. De momento, sólo le queda sumar, sumar y sumar y esperar que sus adversarios más directos pinchen.

El Antoniano de Diego Galiano, salvo sorpresa, no es que tenga ya pie y medio en el play-off es que lleva camino de lograr el ascenso directo. La escuadra lebrijana encadena diez victorias consecutivas y 15 jornadas sin perder. Números impresionantes. Suma 49 puntos.

La segunda plaza es para el filial del Córdoba, que llegó a ser líder durante muchas jornadas, pero que no ha sido capaz de aguantar el tirón de los lebrijanos y ahora tiene complicado darle alcance para buscar el ascenso directo. Acumulan 43 puntos.

Y la tercera posición la sigue manteniendo el Salerm Puente Genil, que ha perdido este martes ante el Ceuta B en el Polinario por 0-1 en un partido que no se pudo disputar el domingo por el temporal. Se queda con 38 puntos y no pega el tirón que esperaba.

El Sevilla C no se rinde y está centrado en terminar la temporada de la mejor manera posible sin pensar en si podrá o no finalmente disputar el play-off. De momento, tiene 37 puntos. En este caso, el combinado de Juan Carlos tendría la diferencia de goles ganada, gracias a su triunfo de la primera vuelta por 0-1 y las tablas del domingo.

Gerena y Conil marcan la línea roja. Los dos equipos tienen 34 puntos y son los dos primeros rivales a batir. Con los mineros, el Deportivo tiene el golaveraje particular igualado, ya que empató en el Leonardo Ramos de San José de La Rinconada en la primera vuelta y también en Chapín, pero su diferencia general es de más 7 por los más 5 de los azulinos. Al combinado de Jesule, el Xerez CD le ganó por 1-0 y aún debe visitar el Pérez Ureba en la penúltima jornada.

El Bollullos, con 31 puntos, tampoco renuncia a nada y puja fuerte. En el Eloy Dávila, el equipo azulino encajó una dolorosa derrota por 3-2 después de adelantarse en el marcador y debe visitar Chapín.

Por último, el Ciudad de Lucena ha vuelto a superar al Deportivo en la tabla y no tira la toalla. En este caso, los azulinos tienen perdida la diferencia de goles, ya que cayeron tanto en el Municipal como en Chapín.

Triunfo en la única visita a Ayamonte

El partido a partido es el lema al que se agarra el Deportivo. De momento, está centrado en vencer al Ayamonte, un rival instalado en la zona baja de la tabla al que le está costando remontar el vuelo.

Los fronterizos llegan a este encuentro tras encajar dos goleadas, en el Ciudad de Ayamonte frente al Salerm Puente Genil (1-4) y en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba B (5-2). Antes, había enlazado dos victorias, Conil (2-0) y Espeleño (0-1).

Los xerecistas no pisan Ayamonte desde la temporada 13/14 y en aquella oportunidad las cosas le fueron bastante bien. Se impusieron por 0-2 con dos dianas de Iván Aguilar, la primera en el minuto 82 y la segunda ya en el tiempo de descuento. Suponía la tercera victoria consecutiva del cuadro de Puma.